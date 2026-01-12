Lo que se sabe y lo que no

El mundo al revés del siglo XXI nos acerca a situaciones de pintoresco marchamo que no se producían en años anteriores pero que ahora abundan a pesar de que no debían hacerlo. Estos días hemos vivido un par de curiosos ejemplos de ese universo dado la vuelta que caracteriza el trascurso del nuevo milenio y que todavía no se ha ajustado debidamente a pesar de que ya llevamos transcurrido el primero de sus cuatro cuartos. Hace años, el concepto que más se repetían sobre el comportamiento de los protagonistas del ámbito futbolístico era su particular perfil de conclave secreto e intimidad inviolable que rodeaba su diario. “Lo que se dice en el campo no sale del campo”, “los trapos sucios se lavan en el vestuario” y otras sentencias por el estilo sembraban los catálogos de su particular refranero y determinaban las leyes no escritas de conducta fuera y dentro del verde rectángulo.

Hoy, las cosas han cambiado por completo y lo que se dice en el campo se queda en el campo y se transmite por veinte cámaras simultáneas además de suministrarse en tiempo real por un conjunto de pantallas gigantes que rodean el escenario del juego, de suerte que se Simeone le dice a Vinicius que quien va a terminar echándolo es Florentino, lo saben hasta los monjes de clausura del monasterio de Silos y se pone en evidencia que el entrenador del Atlético basaba parte de su estrategia en procurar que a Vini lo echaran. No le salió bien la cosa pero se entera todo el mundo. Ahora, las cámaras entran en los vestuarios y pillan a los futbolistas con el suspensorio, de modo que tampoco hoy se lavan ya los trapos sucios.

Y sin embargo, y lo que son las cosas, de la verdadera dimensión del reparto de los recursos por comunidades autónomas no se entera nadie. No hay ni luz ni taquígrafos en este tocomocho interesado y sectario en el que el Gobierno ha convertido la financiación de las autonomías, y uno tiene que fiarse de las explicaciones sin un papel ni una pizarra de por medio, de lo que suelta por la boca la ministra Montero que es la dueña de las llaves. Vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, no ha dicho otra cosa que todos van a salir ganando. No opinan lo mismo los presidentes regionales y ni siquiera Page se apunta a darle la razón. Lo que no debe de saberse se sabe y lo que debe saberse no se sabe.