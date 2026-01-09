Lo que ocurre cuando zarpa el amor

Gigi Sarasola y Sara Zaldívar, flamantes protagonistas de la primera plana del ¡Hola!, han celebrado la boda soñada por todos los que sueñan con bodas. Cinco días de festejos en Punta Cana, lo más granado y guapo de España entre los invitados, dress code caribeño, y el espectacular Punta Cana Resort & Club como escenario principal. La novia lució hasta cinco diseños, uno por día, destacando el vestido principal de corte sirena y flores bordadas, y el vestido corto para el baile, adaptándose al entorno caribeño como pedía la ocasión. Entre los invitados, disfrutaron del enlace rostros tan populares como Samantha Vallejo-Nájera, Mar Flores, Mónica de Tomás, los duques de Terranova, o Isabel Abdo; después de cinco días de diversión y belleza caribeña, es imposible que olviden esta boda. ¡Enhorabuena a los casados!

Quererse sin cámaras

La modelo Jessica Goicoechea.

Cuando la modelo Jessica Goicoechea y el jugador de rugby Manu Moreno comenzaron a salir en 2024, los expertos en calibrar bellezas les concedieron el título de “la pareja más guapa del país”. No sé cómo dichos expertos son capaces de medirlo, quizá haya un “guapómetro” o algo así, pero de momento no lo he encontrado en Amazon. Sea como sea, al filo del primer año, lo dejaron por desgaste, sin terceras personas. La noticia –paren las rotativas- que podemos confirmar a esta hora es que los guapos han vuelto a la senda de la belleza, y vuelven a ser pareja y parejo otra vez desde finales del 2025. La muchacha hizo una aparición bastante espectacular –no sabe aparecer de otra manera- el pasado jueves en la presentación del concurso “El Desafío” de Atresmedia. Me cuentan que han tratado de mantener su vuelta en secreto durante semanas, lo que hace sospechar que la exposición pública –y lo coñazo que podemos llegar a ser los cronistas- tuvo algo que ver en la ruptura. No hay nada oficial, por supuesto, pero cuando el río suena, a Jessica y Manu juntos lleva.

Alba quiere juicio

Alba Muñoz, expareja de Antonio Tejado.

Hay historias de España que parecen cíclicas. El asunto del asalto al chalet de la cantante María del Monte con el robo de joyas y relojes valorados en un millón de euros sigue sin resolverse, y la posible implicación de su sobrino favorito Antonio Tejado lo enturbia todo más aún. Estuvo detenido en 2024 y sigue imputado a la espera de juicio. Por alguna razón, este atraco misterioso me recuerda al famoso robo de 43 millones de pesetas -260.000 euros- a la estrella de la radio Encarna Sánchez, cuyo secreto se llevó a la tumba, si bien las últimas investigaciones –anda Villarejo por medio- apuntan a que no existió tal robo. En los últimos días ha aparecido Alba Muñoz, que hasta 2016 fue mujer de Tejado, suplicando que se acelere el juicio para cerrar etapa. Es cierto que la mujer nunca ha acusado a su exmarido, pero tampoco pone la mano en el fuego por él, y ha dejado caer que son cosas que pueden pasarte cuando te rodeas de malas compañías. Dardito bastante elocuente. Confiemos en que María del Monte no tenga que llevarse también el secreto a la tumba.

Roscón sin cosas

Gran cantidad de familias españolas celebran el Día de Reyes con el tradicional roscón. A los que hacen roscones ahora se les llama obradores. No elevo denuncia snob alguna porque, a fin de cuentas, no es un anglicismo idiota, sino que es una vieja y bella palabra del español que no era empleada por el pueblo llano, sino más bien por los del gremio. Lo más granado de dichos obradores se ha confabulado para lanzar una guerra de guerrillas contra el roscón de siempre, lanzando al mercado una suerte de bomba de racimo de bollos navideños que incluyen el roscón de chuches, el de pistacho iraní, el de foie caramelizado, e imagino que está al caer el de lacón con grelos con té matcha. Ante este arsenal bélico contra el paladar nacional, la Familia Real se ha visto obligada a acudir al rescate de los españoles. Cada año el día 6, tras la Pascua Militar, corren a casa a vestirse de paisano y se dirigen en su propio coche hasta donde vive Jesús Ortiz, padre de la reina Letizia, que les convoca en la tarde al típico roscón. Una vez más se ha repetido el ritual y, de nuevo, Jesús ha prohibido terminantemente la entrada en su hogar de roscones de cosas, encargando el suyo de alta gama al obrador aliado de turno, tradicional, sin florituras, y con la única decoración de naranja confitada, azúcar y almendra tostada. Tradicional y sin florituras, así es como queremos también a la Familia Real.