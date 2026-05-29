El viernes y el cuerpo lo sabe

En un pueblo de León donde acaban los campos y se levanta la montaña aparecieron después de la pandemia nuevos vecinos con ganas de huerto y desinterés por restaurar la casa que habían comprado. La docena de habitantes que duerme en el lugar trabaja en la ciudad, por lo que a ninguno le sorprendía cruzárselos al anochecer por la carretera en sentido opuesto. Nunca se dieron un saludo de luces. Al leonés le cuesta abrirse y los nuevos vecinos ni siquiera llamaron para entrar.

La colega que cuenta la anécdota al chófer no fuma. La plantación le servía de referencia para las visitas que se acercaban a pasar una jornada de montaña

Tras meses de concienzudo trabajo la tierra dio frutos y un olor especial inundó el lugar. Un aroma reconocible a la primera ráfaga de aire para los que andaban en pantalón corto por mayo del 68.”Las plantas de marihuana tenían el tamaño de chopos, fíjate si estaban cuidadas”. La colega que cuenta la anécdota al chófer no fuma. La plantación le servía de referencia para las visitas que se acercaban a pasar una jornada de montaña. “En la acera de enfrente a la chopera de maría, con estas señas no había pérdida ni para un invidente”.

Con la primera cosecha comenzó un trajín de coches que no se había visto antes, pero cada cual siguió a lo suyo, sin preguntar pero coscándose de lo que estás plantando. Hace unas semanas el pueblo amaneció sin la sombra del cannabis y con la patrulla de la Guardia Civil en la calle principal. Todos pensaron en redada pero se trataba de robo. “Se llevaron más de 30 plantas como chopos en dos viajes y no nos dimos cuenta. Pero lo más flipante es que fueron ellos los que denunciaron y aportaron las grabaciones de las cámaras de seguridad a la Guardia Civil”.

El marmitero letrado aporta claridad a la historia. En Galicia se incautan al año entre dos y cinco toneladas de cannabis de media, dato que indica mercado y una gran afición por la botánica recreativa. “Los tíos dirán que es para consumo pero con mucha cantidad se arriesgan a que los investiguen. Lo que se penaliza es el tráfico, un delito contra la salud pública, pero el cultivo no”. Pasará el Gobierno de coalición progresista y la marihuana seguirá siendo la sustancia ilegal más consumida en el Estado. Un sinsentido. “Ánimo que mañana es viernes y el cuerpo lo sabe”, gritan por la calle. Al lío.