Peticiones y concesiones

La última ocurrencia del lehendakari Pradales en el curso de este engañoso y ridículo proceso de exigencia y cauterización de heridas producidas por una supuesta deuda del Estado con ciertas comunidades autónomas, ha sido exigir a la presidencia del Gobierno la devolución del lienzo “Guernica” de Picasso del que, según el presidente vasco y su propia interpretación de la Historia, es propietaria la comunidad vasca. La cosa debería despacharse con una rotunda negativa por parte de Sánchez y su ejecutivo mestizo, pero, tal y como están las cosas cualquiera sabe. Sánchez ya nos ha advertido que tragará con cualquier cosa que le solicite cualquiera si en la solicitud va implícito un argumento que ponga en peligro su permanencia en la presidencia, y no es la primera vez que esto ocurre y sin ir más lejos Pradales, que parece un sujeto con poco recorrido y un empuje más bien tirando a corto, se ha llevado un buen botín de su visita a Moncloa que, por ejemplo, propone la gestión de sus aeropuertos. Es por tanto muy necesario cogérsela con papel de fumar a la hora de calibrar cuál va a ser la respuesta de Moncloa a una petición tan delirante como la del “Guernica”. Si Sánchez necesita el voto vasco –y lo necesita- me temo que despediremos el cuadro de Picasso en su desplazamiento hacia las verdes praderas euskaldunas y aquí paz y después gloria.

Donald Trump planificara la campaña de Irán sin tener en cuenta todas y cada una de las variables que acompañan un ejercicio como éste

Lo que se infiere de esta situación cada vez más carente de sentido común es que los gobernantes pierden también la cabeza cada vez con más frecuencia. De hecho, a nadie se le ocurre que Donald Trump planificara la campaña de Irán sin tener en cuenta todas y cada una de las variables que acompañan un ejercicio como éste. No se comprende como los asesores presidencias no han calculado las consecuencias de esta guerra que afectan a todo el mundo. No se entiende cómo no ha existido un asesor presidencial que le haya dicho: “señor presidente, ¿y de lo de Ormuz, qué?

Es muy probable que alguien lo haya hecho y es muy probable que Trump lo haya puesto en la calle con una patada en el culo. ¿Habrá alguien que le diga a Sánchez que el “Guernica” no puede moverse de donde está?...