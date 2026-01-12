El placer de estar afónico

Con el adiós definitivo de la Navidad, el deporte regresó a la normalidad casi total. Competiciones profesionales y amateur bajaron los turrones en días de actividad constante en campos y pistas. El foco principal en Ourense estuvo en el Pazo Paco Paz. No era para menos. Meter 5.000 personas no es algo habitual en un evento deportivo entre los límites provinciales. El COB recibió al Obradoiro de Santiago en un derbi autonómico que fue más apasionante de lo esperado en la previa. Los ourensanos, que ejercían la figura de David, consiguieron tumbar a los santiagueses, plenamente identificados con Goliat. No parecía el mejor día para hacerlo, por las bajas y la mala dinámica. Pero se hizo a lo grande.

Y de todo ello disfrutaron más de 4.000 locales y unos 700 visitantes. Un ambiente en el que cada uno animaba al suyo, pero desde el buen rollo antes, durante y después del choque. Ourense tiene ganas de jarana baloncestística. Se pelea por ello, con las armas que hay ahora y las que se trabajan por conseguir. La organización de la Final Four copera se escapó por un pelo. “La Federación nos debe una”, dijo el presidente del COB, Diego Regueira. Y el baloncesto debe otra.

El cobismo sigue creciendo. Y partidos como el de esta jornada crean afición. Es obligatorio ilusionarse, y luego que salga el sol por Antequera.