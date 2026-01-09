Póker en San Petersburgo: Begoña Gómez, Javier Hidalgo, Víctor de Aldama y Zurab Pololikashvili

Dios los cría y ellos se juntan” podría decirse de los citados cuando coinciden en la asamblea general de la OMT (Organización Mundial de Turismo) inaugurada el 11 de septiembre de 2019 en San Petersburgo.

Pero este acto es posterior a otros de los mismos protagonistas:

- Agosto de 2018: Begoña Gómez (esposa del presidente) directora del IE África Center.

- Diciembre 2018: Víctor de Aldama asiste en Cancún a la inauguración del hotel Melody Maker de Globalia con Javier Hidalgo como anfitrión.

- Enero 2019: nace Wakalua Hub Global de Innovación en Turismo creado por Globalia (Javier Hidalgo) y la OMT (Zurab, secretario de la OMT).

- 10 de septiembre 2019. Víspera asamblea OMT: el georgiano zurab pololikashvili, secretario de la OMT, presenta a Begoña como primera dama de España en reunión con ministros africanos

Durante la asamblea se reúnen Begoña, Hidalgo y Aldama para comentar Hidalgo a Begoña la deuda de Globalia Autocares Levante y la puesta en marcha de un proyecto de rehabilitación de pueblos.

Las consecuencias inmediatas del encuentro son: la firma de un contrato de colaboración de Aldama con Globalia el 1 de noviembre, el compromiso de Globalia de subvencionar con 40.000 euros anuales a la fundación IE África Center para el proyecto “España vaciada ”, firmado el 17 de enero de 2020, el patrocinio por Wakalua del primer evento de IE África Center en marzo de 2020 en Londres y el nombramiento en junio de 2021 de Aldama cónsul honorario de Georgia en Zamora en junio de 2021.

Zurab tendrá también su premio: en abril de 2023 el consejo de ministros aprueba la cesión a la OMT (ONU de turismo) del edificio b del Palacio de Congresos de Madrid gratuita, 75 años y asumiendo su presupuesto de rehabilitación, 24,6 millones de euros en 18 meses ya cumplidos.

Pero ¿qué ha sido de los miembros de aquel cuarteto?

Begoña Gómez, investigada; Javier Hidalgo, cesado como Ceo de Globalia por presunta vinculación con Aldama; este entra en prisión en octubre de 2014 por la trama de hidrocarburos y cesado como cónsul honorario de Georgia, y su padrino Zurab relevado al frente de la OMT en mayo de 2025 después de pedir su cese 20 países ¡entre ellos España! A pesar de las declaraciones de Zurab en febrero “es una estupidez relacionar cesión sede OMT con proyectos de Begoña”.

¡Menuda desfeita de los integrantes del póker!