Intento de politizar la visita del papa

La España actual es incapaz de analizar cualquier tipo de acontecimiento sin impregnarlo de política. Se inicia la visita más larga que ha realizado un papa a España, y el independentismo catalán ha puesto máximo interés en averiguar en qué lenguas van a ser sus intervenciones públicas, exigiendo que el catalán fuera prioritario.

León XIV, ajeno a cualquier tipo de polémica, viaja a España por ser uno de los principales países europeos con mayor arraigo católico, y además aceptó con agrado la invitación para bendecir personalmente la torre Jesucristo de la Sagrada Familia, el templo siempre inacabado. Por otra parte desea expresar públicamente su inquietud por los refugiados e inmigrantes visitando Canarias, las islas que hoy conocen de primera mano la tragedia de quienes se ven obligados de abandonar sus países por muy distintas razones. El papa visitará un centro de refugiados procedentes de diferentes países africanos y se dirigirá a ellos en francés, el idioma común, mientras en la Sagrada Familia, lo hará en castellano con algunas frases en catalán, como hicieron en su momento Juan Pablo II y Benedicto XIV.

Se trata de un viaje de apostolado, sin dejar de mostrar respeto por otros credos. Lleva muy poco tiempo León XIV como papa, es difícil adivinar si, como algunos de sus antecesores, ha pensado en hacer algún tipo de papel mediador en un mundo hoy convulso. Como Juan XXIII cuando se produjo la crisis de los misiles en Cuba y encontró fórmulas para serenar los ánimos de Kennedy y Fidel Castro; o Juan Pablo II cuando pidió a los dirigentes del sindicato Solidaridad, de Walesa, que no utilizaran la violencia en sus protestas contra el régimen soviético. Más recientemente, el papa Francisco ha tenido un papel fundamental en la guerra de Ucrania, en el intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia, y para el regreso a Ucrania de los niños llevados a Rusia, prácticamente secuestrados. León XIV mantiene esa misma línea.

Se trata de un viaje de gran contenido religioso y social, político en menor grado. El papa se reunirá con sectores vulnerables, refugiados, inmigrantes, pobres y presos.

En esta visita papal se ha advertido en ciertas personalidades un interés especial por capitalizarla. Sánchez fue recibido en el Vaticano hace unos días como también lo fue Isabel Ayuso, y el presidente mantendrá una nueva entrevista con León XIV en la Nunciatura. Es una visita de Estado, con el rey Felipe como anfitrión y el presidente de Gobierno con un papel relevante.

Se trata de un viaje de gran contenido religioso y social, político en menor grado. El papa se reunirá con sectores vulnerables, refugiados, inmigrantes, pobres y presos. Se ha preparado teniendo en cuenta todos los capítulos a los que obligan las circunstancias. Con prioridad para la seguridad.

El Estado Islámico, que históricamente reivindica como propio Al Andalus, en redes sociales ha expresado su rechazo a la visita de León XIV a España. A los españoles nos esperan días de acontecimientos multitudinarios que obligan a tomar medidas drásticas en materia de movilidad. Pero además, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se encuentran en máxima alerta. Como en todas las visitas de Estado, pero en este caso con mayor razón.