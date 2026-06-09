En Portada: Abrieron cientos de piscinas en Ourense... salvo la termal

Hoy día puede usted recorrer el Paseo ourensano con más garbo aristocrático que Carlos III y una gabardina de Burberry. O subirse a un avión para fotografiar los cromáticos atardeceres de la costa Amalfitana sin filtros de Instagram. O gastarse 400 euros en una entrada de Bad Bunny. O procurarse una piscina.

Son lujos que otrora caracterizaban a la gente pudiente y que ahora se han democratizado entre las clases medias. De hecho, tal como apunta La Región, en la provincia se construyen una media de 260 piscinas anuales, sobre todo en la zona periurbana de la ciudad y municipios limítrofes. Un caso paradigmático es Pereiro de Aguiar (703), que triplica este tipo de instalaciones en relación con O Barco de Valdeorras (233).

El 20% de las 7.000 registradas en la provincia se instalaron a partir de la pandemia, un bum propiciado por el auge metropolitano desatado tras el confinamiento. Entonces la demanda se disparó como el termómetro en las cada vez más habituales olas de calor y las empresas especializadas entraron en una vorágine constructora. La única que quedó estancada durante este periodo fue la piscina termal de As Burgas, ejemplo evidente de la parálisis política frente a la sociedad civil.

Nuevos materiales y técnicas de construcción como la fibra de vidrio han contribuido a la reducción del precio y el tiempo de instalación. En el catálogo de Piscinas Alecrín, por ejemplo, puede usted elegir desde el modelo Barbados al Bali, el Córcega o el Creta. Vamos, que usted puede traerse el mar de la costa de playa América, o el mismísimo Caribe, a la puerta de su casa en Cachamuíña o Castro de Beiro.

La pregunta que le traslado es la siguiente: ¿cree usted que el bum de las piscinas es una moda pasajera o tiene razón de ser?