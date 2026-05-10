La pregunta que cambia una reunión

Hay reuniones que duran cuarenta minutos y no avanzan un solo milímetro. Todos hablan, todos asienten, todos parecen estar de acuerdo, y al salir nadie sabría reconstruir la decisión que se tomó. He estado en muchas. He convocado más de las que me gustaría admitir. Y he aprendido, casi siempre tarde, que lo que saca a una reunión del bucle no es un argumento mejor ni una pizarra más clara, sino una pregunta bien hecha en el momento justo.

Nos hemos pasado la vida formándonos para responder. La escuela premia al que levanta la mano primero, la universidad al que cita más rápido, la empresa al que llega a la sala con la propuesta cerrada. La carrera profesional es, en buena medida, un acumulador de respuestas. Pero las decisiones que de verdad mueven una compañía casi nunca dependen de tener la respuesta correcta. Dependen de tener la pregunta correcta sobre la mesa.

Hace unos meses, en un comité que se atascaba en torno a un nuevo servicio, alguien interrumpió la enésima ronda de objeciones con una frase muy sencilla: “¿qué tendría que ser cierto para que esto funcione?”. Cambió la conversación. En diez minutos teníamos lista de hipótesis, plazo y responsable. La pregunta no era brillante; era operativa. Reordenó las cabezas y devolvió a la sala lo que se le había escapado: un objeto común sobre el que decidir. Antes de aquella frase llevábamos media hora discutiendo intuiciones; después estábamos discutiendo trabajo. Esa es la diferencia.

Las preguntas que cambian una reunión comparten rasgos. Aterrizan en datos: piden número, plazo, cliente concreto. Mueven el foco hacia afuera: qué espera el que paga, qué deja de hacer la competencia, qué pierde el equipo si no actuamos. Y, cuando hace falta, son incómodas. ¿Estamos discutiendo este proyecto porque crea valor o porque ya hemos invertido demasiado en él? La incomodidad no es un defecto de la pregunta, es su utilidad. Lo cómodo no desbloquea nada.

A quien empieza a liderar le diría algo aparentemente sencillo: aprende a callar a tiempo y a preguntar a tiempo. Una pregunta bien hecha recoloca a doce personas.

Hay también una pregunta tramposa, la que más abunda. Es la pregunta retórica de quien ya tiene la respuesta y solo busca confirmación. Se reconoce porque no admite respuesta abierta. No mueve la sala, la decora. Una organización que confunde esa pregunta con la auténtica acaba reuniendo equipos que asienten y crean poco. Y otra cosa importante: la pregunta auténtica nunca se hace para humillar. Quien pregunta para dejar en evidencia no está liderando, está actuando.

Para quien dirige, hay un cambio de hábito difícil pero necesario. Llegar a la sala con menos respuestas y más preguntas. Sustituir el “esto se hace así” por el “qué nos haría descartar esta idea”. No es debilidad, es disciplina. La autoridad de quien pregunta bien es más sólida que la de quien improvisa respuestas. Y tiene un efecto cultural inmediato: el equipo deja de competir por hablar primero y empieza a competir por entender mejor. Se nota en el tono, en el ritmo, en quién toma notas y para qué se toman.

En Galicia hemos cultivado durante siglos un cierto arte de la pregunta, esa costumbre de responder con otra. Se cuenta muchas veces como anécdota costumbrista, pero detrás hay un instinto que conviene reivindicar fuera del tópico. Antes de afirmar, comprobar. Antes de cerrar, abrir. Antes de empujar la decisión, asegurarse de que la decisión es la correcta.

A quien empieza a liderar le diría algo aparentemente sencillo: aprende a callar a tiempo y a preguntar a tiempo. Una pregunta bien hecha recoloca a doce personas. Una respuesta brillante apenas convence a tres. El liderazgo, casi siempre, está más cerca del primer gesto que del segundo. Y conviene practicarlo también hacia dentro. Las mejores preguntas no son las que hacemos en la sala; son las que nos hacemos antes de entrar en ella. Por qué convoco esta reunión, qué decisión espero tomar, qué pasaría si no la convocara. Quien no se hace esas preguntas a solas, difícilmente las hará en grupo.

Las reuniones que recuerdo, las que de verdad cambiaron algo, no las recuerdo por la respuesta que alguien dio. Las recuerdo por la pregunta que alguien tuvo el coraje de poner en el centro.