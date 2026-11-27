Al escribir sobre lo que une cree, no se pierde el tiempo en encontrar el argumento al que agarrarse para contar la verdad, lo que en el argot periodístico se denomina “buscar la percha”. Y tampoco tiene que utilizar muchos renglones ni ocupar mucho espacio. Les voy a decir una cosa: estamos a horas del cambio, ¡por fin! El PP ha ganado el debate, ha ganado las encuestas ya desde el momento que ganó las elecciones de julio de 2023, y las lidera desde que comenzó la campaña electoral cara al 29-N; aunque siempre, las encuestas, solo hay que olerlas y no tragarlas, ya que, como las buenas colonias, si además de olerlas las tragas puedes intoxicarte. No va a ser el caso.

Le va a tocar gobernar al PP, con la lección bien aprendida, listo para tomar el mando y no nos fallará. Toca gobernar y se gobernará, porque España necesita cambio para olvidar la pesadilla de los últimos ocho años, con la guinda de una última legislatura en la que Sánchez y sus corifeos anunciaron en innumerables ocasiones presupuestos y no presentaron ninguno; con lo que se consuma, por vez primera, el récord tan negativo como anticonstitucional de no presentarlos anualmente (artículo 134.3). Es la primera vez en democracia que una legislatura no tiene presupuestos. ¿Cómo estarán las cuentas públicas? También, aunque sólo fuera por esto, se necesita cambio y gobernar.

Es el momento de que los españoles voten con memoria y elijan el cambio, por un gobierno limpio, decente, con gestión y resultados

Un Sánchez que comenzó la (su) campaña proclamando que “el miedo no gana elecciones”, para, sin embargo, publicar vídeos sobre el fin de las pensiones o de la democracia si gana el PP. Utiliza a las mujeres, agitando el miedo, cuando las desprotegió con la ley del “sólo sí es sí”; y las pulseras antimaltrato que no funcionan… ¿Se puede ser más hipócrita y ostentar mayor cinismo? El sanchismo de la campaña de la “buena educación” la culmina con la ministra -¡ministra Morant, de Ciencia e Innovación!- innovando la manera de dar cuatro bofetadas a Feijóo. Y afiliados socialistas diciéndole a la cara a un joven candidato del PP que “es normal que te pasen cosas”.

Es el momento de que los españoles voten con memoria y elijan el cambio, por un gobierno limpio, decente, con gestión y resultados. Un presidente Feijóo que devolverá a los españoles prosperidad, seguridad, presupuestos, rebaja de impuestos, vivienda, fronteras protegidas; dejar atrás la frustración, impotencia, rabia, vergüenza, mentiras metamorfoseadas de cambios de opinión y polarización entre españoles.

Ni un minuto más para el Sánchez que agita el miedo, al estilo “dóberman, vienen las derechas”, que elude la corrupción, cuando tiene más imputados que diputados en sus filas, y que llegado el momento de acorralamiento apela a la amnesia para desconocer a Ábalos, Cerdán, Koldo, Salazar, Tito Berni… a su propio exchófer. La palabra de Sánchez vale lo mismo que vale ahora una peseta ante el Banco de España, como bien expresó La Región en una editorial. Su imprescindible socio y valedor, Puigdemont, al que Sánchez vendió amnistía a cambo de investidura y conformar a continuación el “gobierno Frankenstein”, lo tilda de “persona amoral y con una ambición desmedida”. ¡Nada más que decir!

Los españoles votaremos con memoria. El 29-N es la oportunidad. España necesita cambio y el cambio tiene líder: Feijóo, un servidor decente, con experiencia y que sabe gestionar.