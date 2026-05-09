Los problemas se disipan

Da la impresión, a veces convertida en certeza, de que hay políticos, medios de comunicación, influencers y difusores de desinformación y bulos que quieren que en España se desate una epidemia causada por el hantavirus que ha viajado a bordo del buque MV Hondius que lleva a bordo 147 personas, catorce de ellas españolas.

Frente a todas las conversaciones desarrolladas entre los ministerios del Gobierno concernidos y las comunidades autónomas, desde la conversación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a las mantenidas por las ministra de Sanidad, Mónica García, con los consejeros autonómicos del ramo, más las ruedas de prensa de quienes son los principales implicados en la operación de trasvase de los pasajeros a los aviones que les han de llevar a su destino con absoluta seguridad para la población canaria y española, hay quien prefiere sembrar la inquietud, trasladar miedo, denigrar a los responsables de montar un operativo inédito pero que precisamente por esa complejidad ha sido encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a España.

Los propios pasajeros españoles que van a bordo del barco se han encargado de desmontar una de las polémicas que habían surgido respecto a su aislamiento, y si esta debía ser volutnaria u obligatoria: todos ellos han acordado confinarse en el Hospital General Militar Gómez Ulla, el mejor dotado para atender cualquier proceso especialmente contagioso con carácter voluntario en un ejercicio de sentido común y de responsabilidad en la que confiaban las autoridades sanitarias y que despeja una de las incógnitas surgidas en esta crisis, que podría necesitar una intervención judicial.

Hay quien quiere establecer una suerte de continuidad entre la gestión de la pandemia de covid y la crisis actual para subrayar que nada se ha aprendido.

Las autoridades sanitarias españolas no están solas en este proceso por cuanto están en contacto constante con la OMS y con el departamento de la Comisión Europea que se encarga del control de las epidemias. A lomos del recuerdo de lo sucedido durante la pandemia de la covid, el PP no hace sino emitir sospechas sobre la capacidad del Gobierno, sobre las contradicciones que se han sucedido y que se han superado, exigir dimisiones por supuesta distracción de la ministra de Sanidad acerca de su liderazgo en su formación política, o por la breve aparición del epidemiólogo que el PP nombró para dirigir el principal centro de control de epidemias, Fernando Simón, manenido por Sánchez, un reputado epidemiólogo que se ha convertido en carne de memes. Pero que es tan denostado por la derecha como reconocido por otra parte de la población.

Sin embargo, al PP, a Núñez Feijóo no se le ha escuchado una palabra acerca de cómo habrían afrontado esta crisis, qué es lo que habrían hecho que no haya puesto en marcha el Gobierno. ¿Habrían rechazado la petición de la OMS para que el MV Hondius se dirigiera a costas españolas? Con la excusa de proteger la salud de los españoles no hacen sino enturbiar el ambiente. También hay trabajadores del puerto de Granadilla de Abona que piden protocolos de seguridad cuando no van a intervenir en el proceso de desembarco de los pasajeros hasta su llegada a los aviones dispuestos para el traslado a sus países de origen.

Hay quien quiere establecer una suerte de continuidad entre la gestión de la pandemia de covid y la crisis actual para subrayar que nada se ha aprendido. En efecto, las críticas se han disparado hacia el Gobierno por parte de los mismos que poco ayudaron en la ocasión anterior.