Querida Marita

Después de una corta ausencia, al volver a Ourense nos encontramos con una muy triste noticia para mi hija y para mí. Marita Souto Figueroa nos ha dejado. Al enterarnos, sentimos que el corazón se debilitaba por esa pérdida irremediable que deja un vacío difícil de llenar en muchos aspectos de la intelectualidad ourensana, pero también en nuestro recuerdo personal.

La última vez que nos vimos fue a raíz de un merecido homenaje que se te hizo. Y me dijiste: “Tenemos que tomar un café. Tenemos mucho que hablar”.

Marita querida, ahora no voy a referirme aquí a tantos méritos profesionales que acumulaste a través de tu profesión, de tus investigaciones en los varios campos en los que desarrollaste tus grandes dones, en tus libros con el resultado de tus investigaciones imprescindibles, y un largo etc. conocido por la comunidad científica y recogido en las diferentes revistas especializadas y medios de comunicación. Dejo ese apartado para los maestros en el tema, ya que prefiero abordar otros más particulares y cálidos como es la amistad de largos años.

Hace relativamente poco te hicieron un homenaje por tus méritos, por tus trabajos, por tu prolija trayectoria profesional y humana

Y es que ya no volveremos a charlar y recordar cómo tú y mi marido, el doctor Míguez, expertos bastiones apasionados en termalismo, contribuíais con otros muchos a la lucha por buscar soluciones para dar a nuestra tierra el auge que se merece por la abundante riqueza de sus benéficas aguas. Ya no volveremos a charlar sobre los congresos y los viajes a diferentes países para conocer los balnearios más famosos y tratar de aplicarlos a la realidad ourensana. Allí vosotros tomabais parte y contribuíais con lo más granado de la hidrología médica de España, e importantes presencias internacionales. Catedráticos, médicos, sanitarios de todo el espectro que compone la práctica de esta ciencia en el mundo. Nombres señeros que han hecho y hacen historia en todo lo referente a ese mundo inacabable y fundamental para la salud y el bienestar: la utilización de las aguas termales. Recuerdo tantos días en Portugal, con don Mario Carneiro…

Hace relativamente poco te hicieron un homenaje por tus méritos, por tus trabajos, por tu prolija trayectoria profesional y humana. Una trayectoria que llevaste sin descanso hasta el último momento. Querida Marita, se hizo tarde. Ya no podemos tomar ese café, pero sigo contigo porque no todo desaparece. La amistad permanece en el tiempo.