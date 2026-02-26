El jugador de hockey sobre hielo, Jack Hughes, marcó el gol de oro en la final de este deporte en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Milán-Cortina d’Ampezzo, que los estadounidenses ganaron por 2-1 a los canadienses, después de 46 años sin obtener el título. Antes de marcar un jugador canadiense le rompió un par de incisivos de un high-stick (levantar demasiado el palo o stick). Hughes se agachó recogió los dientes y siguió jugando. Como es muy difícil que al patinador se le puedan reimplantar sus propios dientes habría que saber qué es lo que piensa hacer con ellos. Una sugerencia es que los regale a la Casa-Museo del Ratoncito Pérez que se puede visitar en la calle Arenal de Madrid, muy cerca de la Puerta del Sol, dónde tiene su sede la presidencia del gobierno autonómico de Madrid. La propia Isabel Díaz Ayuso podría hace la gestión para que el ratoncito Pérez, la creación del escritor jesuita Luis Coloma, se hiciera con dos dientes tan importantes. Podría ser una compensación por la decisión de Ayuso de conceder la Medalla Internacional de Madrid a Estados Unidos, no exenta de polémica.