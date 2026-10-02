Dice el laureado chef Pedro Subijana que le irrita “que haya gente con cincuenta y tantos años pensando en prejubilarse cuando aún tiene mucho que aportar a la sociedad”, y no le falta razón. A esa edad muchos trabajadores están en lo mejor de su vida laboral, atesoran conocimiento, experiencia y problemas resueltos. Pero quizá Subijana debiera preguntarse el motivo por el que hay gente que está deseando abandonar la empresa que le da de comer. Quizá sea porque ya no sienten que es el principal activo de su compañía, que ya han dejado de contar con ellos precisamente por la edad y tienen el temor de que sea el primero en salir en el próximo ERE y prefieren manifestar que quieren marcharse antes de que les llamen de recursos humanos, antes personal. El problema no es de quienes se quieren jubilar anticipadamente y que a poco que reciban el reconocimiento que merecen por su fidelidad seguirían al pie del cañón, pero piensan que no merece la pena, y que hay mucha vida después del trabajo.