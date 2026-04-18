El robot ayer y hoy

Constantemente se habla de los robots que diferentes empresas realizan en una fuerte competición. Es el progreso. Puede parecer que estos androides son nuevos en la historia humana, pero no. No se sabe cuándo fue creado el primer robot, porque la capacidad de creación del ser humano es tanta, que puede que sus ideas y realizaciones se pierdan en la noche de los tiempos. Ya Leonardo da Vinci creó el autómata Cavaliere que se cree que poseía movimiento, y emitía sonidos. Su encaje interior estaba realizado con un sistema de poleas, cables, madera, cuero y metal. Juanelo Turriano inventó en el Renacimiento español el “Hombre de Palo”, un muñeco de madera que se movía para pedir limosnas.

El famoso inventor alemán Adolph Whitman, presentó en Berlín en 1909, su hombre mecánico Occultus (o Barbarroja). El esqueleto consistía en un número infinito de cables y piezas movidas por electricidad. No se conoce qué fue del extraordinario invento, pero se cuenta que Occultus podía caminar, reír, silbar, hablar y cantar. Occultus era completo. Es una lástima que la máquina quedara en la oscuridad del olvido ya que Whitman se llevó a la tumba el secreto de Occultus.

Westinghouse creó el primer robot humanoide de la historia al que llamó Elektro, presentado en Nueva York en 1939. Este humanoide con sus dos metros de altura podía andar, pronunciar 700 palabras grabadas, mover la cabeza y los brazos, y ¡asómbrense! podía fumar cigarrillos. Una novedad fantástica. Elektro supuso un gran avance en el universo de la robótica hoy casi perfecto, ya que según los expertos, con la IA, los autómatas pronto podrán confundirse con el humano. Parece que el hombre quiere mejorarse en las máquinas, antes era en los dioses. Se ha rebajado de categoría, aunque esta nueva modalidad es mucho más práctica para la vida. No debe de estar muy contento de cómo se ve, y quiere mejorarse, pero los robots que hace hasta el momento son clones de sí mismo.

Creo que el robot más logrado, más robot, es el ser humano

Las artes y la mitología nos han ofrecido muchas más ideas con sus, llamémosles “monstruos”. Entre otros, Godzilla, o el Minotauro, respectivamente. Hoy es el robot, palabra inventada por el pintor y escritor checo Josef Capek, para utilizar en su obra teatral, “R. U. R. (Robots Universales Rossum)”, 1920. Pero, pese a todo lo que pese, creo que el robot más logrado, más robot, es el ser humano.