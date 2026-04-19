¡Paren esta locura!

En esta guerra provocada por móviles políticos, se evidencia que lo fue, únicamente, por razones económicas. El agresor, además de querer poseer el control del oro negro, a escala mundial, persigue debilitar la economía de China, su competidor por la hegemonía del planeta. Mientras esto ocurre, el gigante asiático no se detiene en su crecimiento permanente.

Lo único que se ha conseguido es debilitar a la economía mundial e incluso a organismos como la OTAN o la ONU. La falta de realismo le impide, a los autores de este belicismo, reconocer su fracaso en la guerra contra Irán. Al tiempo, el acusado de genocidio israelí, extendió el conflicto tratando de anexionarse no solo Gaza sino también el sur de Líbano, mostrando su insaciabilidad territorial y utilizando esta masacre con fines electoralistas. Toda esta locura bélica, goza de la pasividad mundial, víctima indirecta, que en vez de actuar contundentemente rechazándola y boicoteando a los agresores, en todo el arco comercial. Ahí es donde más le duele.

Existen alternativas. Desde la propia autonomía energética, acelerando la no dependencia del petróleo, hasta crear alianzas con otros países afectados por la locura de un ser repugnante que únicamente busca su beneficio personal, y el de aquellos adláteres que lo apoyan.

Mientras arde el mundo, la política española continúa con su lucha partidista y dividida, en vez de alinearse al unísono contra esta locura que perjudica a casi todos. Sufrimos a una oposición que padece de sanchitis crónica (ya contagió a Netanyahu, quien incluso nos amenaza), sin visión global del acontecimiento que daña a nuestra sociedad en particular, a la Unión Europea y al resto de países en general, que aunque rechazan estos conflictos armados, aguantan con resignación, los resultados de este disparate ilegal, temiendo pasar de aliados a enemigos del nuevo emperador.

Pero, en definitiva, los únicos perdedores, como siempre, somos los ciudadanos de a pie, mientras que los otros o ganan o no se resienten.

El tesoro de la paz y del respeto, no se vende.

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)