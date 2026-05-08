Este Gobierno transmite desorden, va sin rumbo. Además del norte ha perdido el sur, este y oeste. Una tragedia, porque al igual que el resto del mundo nos enfrentamos a una crisis energética de muy graves consecuencias -mal menor ante el riesgo de una guerra mundial- los españoles no tenemos la seguridad de que al frente del timón se encuentre un equipo que sepa qué tiene entre manos y esté preparado para tomar las decisiones necesarias.

Todo lo relacionado con la cepa de un virus, hantavirus, que navega a bordo de un trasatlántico, MH Hondius, es disparatado. Varios de sus pasajeros abandonaron el barco en la isla de Santa Elena sin que se conozca su destino, otros lo dejaron tras atracar en Cabo Verde. Han fallecido al menos tres ocupantes y no se sabe exactamente cuántos más hay afectados… y el Gobierno español ha decidido que el barco se dirija a Tenerife -tres días de viaje-, y desde allí vuelen a Madrid los españoles que puedan tener el virus. Se facilitarán vuelos para los otros viajeros que regresen a sus países de origen.

La ministra de Sanidad ha tomado esas decisiones sin acordar nada con el presidente del Gobierno canario. Que no es de su partido, dato fundamental pues es sabido la diferencia de trato de este gobierno con las autoridades autonómicos en función de su adscripción política. Una vez que los españoles lleguen a Madrid serán conducidos al hospital militar Gómez Ulla, para ser atendidos y cumplir los requisitos necesarios para que en caso de estar infectados no transmitan el virus. Es probable que tengan que cumplir un tiempo de cuarentena.

No se comprende que un barco emprenda un viaje de tres días a Canarias cuando Cabo Verde cuenta con un aeropuerto internacional

La ministra de Defensa ha advertido que el cumplimiento de estas medidas médicas son voluntarias. Declaraciones que han causado sorpresa generalizada.

Para mayor escarnio, dentro de esta confusión, el Gobierno ha demostrado una absoluta falta de respeto hacia las familias de las miles de víctimas de la pandemia sufrida hace cinco años, y de nuevo es Fernando Simón quien informa de los acontecimientos. Sí, ocupa el cargo al que corresponde ese papel, pero una mínima de sensibilidad por parte del Gobierno se agradecería. Simón representa el recuerdo permanente del dolor de todo un país y de la falta de rigor de las autoridades para abordar una crisis sanitaria de una gravedad extrema nunca sufrida anteriormente.

No se comprende que un barco emprenda un viaje de tres días a Canarias cuando Cabo Verde cuenta con un aeropuerto internacional; no se comprende que las medidas sanitarias de prevención en el Gómez Ulla sean voluntarias, no se comprende que se deje al Gobierno canario al margen de decisiones que afectan a su estructura sanitaria e incluso es probable que sea personal de esa infraestructura quienes tengan que realizar determinadas operaciones; no se comprende la falta de coordinación -al menos en sus declaraciones- entre la ministra de Defensa y la de Sanidad.

No se entiende nada, nada de nada. ¿Alguien de este gobierno sabe cómo afrontar una crisis como la que se ha producido con el Hondius?