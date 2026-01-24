Una “superestrella” surca los cielos de España

¿Y su padre, bien?

Acaba de presentarse en el Salón de Tapices del Real Alcázar de Sevilla el programa de actos de celebración del centenario de la duquesa de Alba. Habrá ciclos de conferencias, un nuevo libro, y la exposición “Cayetana. Grande de España”. Como gran representante mediático de la familia ha presidido el acto Cayetano Martínez de Irujo. A los periodistas les ha llamado la atención la ausencia de sus hermanos, Carlos y Eugenia –comisaria de la exposición-, que no pudieron acudir por un cambio de fecha de última hora. Como cierto tipo de prensa gusta de revolver el lodo, mientras el conde de Salvatierra trataba de explicar los actos culturales que vendrán, un periodista le ha interrumpido para preguntarle cómo está su relación con sus hermanos, a lo que el noble, notable de reflejos, le ha espetado: “¿y cómo está usted con los suyos?”. La nobleza, la poca que queda, sigue siendo otra liga.

Ficción y realidad

El actor Óscar Casas y la cantante Ana Mena en el estreno de “Ídolos”. | Fran Guerra

La cantante Ana Mena y el actor Óscar Casas han acudido al estreno de su nueva película, “Ídolos”, ambientada en el Campeonato mundial de MotoGP. Un film español extrañamente brillante, quizá por ser una coproducción italiana, quizá porque su director es británico. O quizá simplemente porque los productores han decidido hacer una buena película, sin cuotas progresistas, sin excesos almodovarianos, y sin rendir homenaje a depravación moral alguna. Vaya usted a saber. No obstante, lo más gracioso de la película es que durante el rodaje surgió el amor, de modo que tanto Ana Mena como Óscar Casas echaron horas y horas trabajando en el film, porque estaban deseando estar juntos todo el tiempo posible, mientras las mariposas comenzaban a revolotear por sus románticos intestinos. Ahora la han presentado como pareja.

Santa Mónica

La cantante Mónica Naranjo. | Antonio Gutierrez Herguedas

No queda nada de aquella Mónica Naranjo que rompió las listas de éxitos en 1994 con una mezcla de talento y provocación sexual, que llegó a resultar un tanto cargante porque empañaba a la gran artista que había detrás. Más de treinta años después, la artista está en otra situación. Su gira mundial Greatest Hits Tour lleva desde el pasado año agotando entradas en América y España, y en sus últimas entrevistas sus únicas declaraciones polémicas, es un decir, tienen que ver con la reciente “salida del armario” de su religiosidad: confiesa que reza a diario, acude a la iglesia una vez por semana, y asegura que el plan de Dios “siempre es perfecto”. Tras recibir algunas críticas por su último concierto en Valencia, durante los Premios Dial Tenerife 2026, ha desmentido que tenga problemas de voz, energía o salud, y ha adelantado, eso sí, que en 2027 abandonará los escenarios porque en esta etapa de su vida quiere dedicar tiempo a otras cosas. La Mónica Naranjo más sensata de las últimas décadas no le gusta a todos los fans, pero quizá harían bien en ponerse en sus zapatos alguna vez, zapatos que llevan ya 51 años caminando bajo sus pies.

Aitana toca el cielo

La cantante Aitana Ocaña. | 5

Aitana está feliz como una niña con aviones nuevos. Hubo un tiempo en que los artistas aspiraban a que un día, mejor pronto que tarde, su nombre coronara una plaza bonita o una calle grande, o al menos un callejón con macetas y geranios. A la niña bonita del pop español del momento, la compañía Air Europa le ha concedido un privilegio inédito: ser la primera mujer y artista española en dar nombre a un avión, en el año en que celebra su primera gira mundial. La cantante y la compañía lo han presentado en Fitur, donde la muchacha ha confesado –no sé si era el mejor momento- que tiene miedo a volar desde hace muchos años. Antes que Aitana, David Bisbal, Julio Iglesias, y Luis Fonsi fueron otros artistas que recibieron este singular privilegio. A propósito, aunque parezca humor negro, uno de los primeros en España en ceder su nombre para bautizar a un avión fue… Melendi, a quien todavía persigue la sombra del incidente en un vuelo Madrid-México en 2014 que terminó con su detención a manos de la Guardia Civil. Historias para no dormir del poprock español. Como diría Matías Prats, “ahora cuando mires al cielo podrás ver una Superestrella”.