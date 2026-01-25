Más allá del toque

Hace un año el sonido de una campana en el Palacio de la Bolsa de Madrid marcó un antes y un después en la historia de Redegal. En aquel momento, rodeado de mi equipo y de quienes han confiado en este proyecto, sabía que ese acto simbólico no representaba una meta, ni mucho menos un “exit” complaciente. Al contrario, aquel 23 de enero de 2025 fue el pistoletazo de salida hacia una etapa de mayor responsabilidad. Hoy, con la perspectiva que otorgan estos doce meses, puedo afirmar que salir a bolsa ha sido la mejor decisión estratégica para nuestra madurez corporativa.

El mercado es un juez exigente que premia la coherencia y penaliza la improvisación. Convertirnos en una compañía cotizada nos ha obligado a ordenar, a profesionalizar cada estructura y a tomar decisiones con una lógica estricta de largo plazo. Esa disciplina financiera, bajo el escrutinio permanente de inversores y reguladores, no nos ha frenado; nos ha hecho más sólidos, más predecibles y mucho más competitivos.

Los resultados preliminares de este ejercicio avalan el camino: hemos cerrado 2025 con una facturación de 16,6 millones de euros, creciendo por encima del 20% respecto al año anterior. Sin embargo, si me preguntan si estas cifras son lo más importante, mi respuesta es rotunda: no. Lo verdaderamente relevante no es cuánto hemos crecido, sino cómo lo hemos hecho.

En el sector tecnológico, es fácil caer en la tentación de inflar la facturación a costa de la rentabilidad o de la eficiencia operativa. Mi prioridad, y la de todo el equipo directivo, ha sido la contraria: construir un crecimiento sano. Hemos transformado nuestro modelo de negocio, pasando de una estructura intensiva en servicios a una compañía donde el producto propio y la tecnología actúan como palancas de escala.

La consolidación de nuestras soluciones, como Boostic.cloud y Binnacle Data, y nuestra apuesta por un research aplicado al negocio real, nos permiten hoy entrar en grandes cuentas internacionales y mejorar nuestros márgenes. Ya no crecemos solo sumando personas linealmente; crecemos multiplicando el valor que nuestra tecnología aporta al cliente. Esa es la verdadera ventaja competitiva: convertir la investigación en procesos monetizables y escalables.

Este rigor en la ejecución ha tenido un reconocimiento explícito por parte del mercado del que nos sentimos especialmente orgullosos: pasar del segmento BME Scaleup al BME Growth en apenas seis meses. Es un hito sin precedentes que valida nuestra hoja de ruta y demuestra que una empresa puede ser ágil y sólida al mismo tiempo. Además, hemos logrado todo esto manteniendo una rotación de talento mínima, del 5,1 %, lo que confirma que la cultura de Redegal es nuestro activo más valioso.

Mirando hacia adelante, la estructura financiera que hemos consolidado, con el apoyo de socios como EBN Banco, nos da la tranquilidad y la opcionalidad necesaria para seguir invirtiendo sin tensionar la caja. La expansión internacional en mercados como Países Bajos, Italia y Latinoamérica ya es una realidad tangible que vamos a acelerar.

Estoy convencido de que Redegal se encuentra en un momento de oportunidad única. Mi compromiso con los accionistas es claro: trabajar para multiplicar el valor de la compañía en los próximos dos años. El primer año de cotización nos ha enseñado que la bolsa no es un fin, sino un acelerador para quienes tienen claro su destino. La campana dejó de sonar hace un año, pero el trabajo para construir una compañía global, tecnológica y rentable no ha hecho más que empezar.

Gracias a todos por acompañarnos en este viaje.