El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es uno de los gobernantes nacionales que con mayor dureza critican las políticas del ‘rey’ de Estados Unidos -él mismo se denomina así- Donald Trump, por lo que no sería descartable que tratara de infligir a España algún tipo de castigo político por su rebeldía frente a la intervención en Venezuela, Ucrania y Groenlandia. Tan obsesionado está Trump con acaparar petróleo y quitárselo a sus competidores, que no se ha dado cuenta de que Venezuela cuenta con un recurso que de decidirse a expropiarlo y a explotarlo por su cuenta puede causar a nuestro país un daño irreparable.

De Venezuela salen cada año de sus granjas de acuicultura, con destino a Burgos unas dos mil toneladas de langostino vannamei que representan el sesenta por ciento del consumo nacional, después de ser cocido en las industrias que rodean la capital burgalesa. Trump es capaz de dejar desiertas de langostinos las mesas navideñas el próximo año para doblegar a Sánchez.