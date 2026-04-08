A veces llegan cartas…

En un cortísimo espacio de tiempo, hemos recibido dos misivas con diferente cariz, pero en cualquier caso, ambas con el mismo protagonista. Por un lado, la carta que el presidente del Gobierno ha dirigido a su militancia y, por el otro, la que firmó Abalos dirigida a su “amado” Pedro Sánchez, aunque en este caso, remitida desde Soto del Real, su actual domicilio.

La cuestión es que la carta del jefe del Ejecutivo se fudamenta en capitalizar el “no a la guerra”, argumentando que “estamos para defender la paz”, recordando que se cumple más de un mes desde el inicio del conflicto tras el ataque a Irán por parte de Israel y Estados Unidos, y por lo tanto, exigiendo “el fin inmediato de esta guerra ilegal”. Mientras, Abalos, en su misiva desde la cárcel, responde al presidente que “me molestó que fuera a lo fácil al decir que era un desconocido para él”.

Obviamente, el sentido de ambas cartas no se asemeja a ninguno de los dos emisores, pues, como hemos señalado, el texto a la militancia socialista que suscribe Sánchez está encaminado a reivindicar la actuación del Ejecutivo ante el conflicto de la guerra en Oriente Medio, mientras que el exministro sostiene su inocencia en todo instante y no ha cambiado para nada el discurso que esgrime, y por eso se pregunta en ciertos momentos: “¿Dónde estoy?’, ¿qué hago aquí?”. Y añade: “Me han amargado el presente y me han arrebatado el futuro, pero me niego a que me hurten mi pasado”. Y es más elocuente cuando precisa: “Curiosamente he recibido más cariño y empatía dentro de Soto del Real que en el Congreso de los Diputados” porque en la cárcel “todos entienden que mi causa es política”.

Claro que mientras Ábalos habla sin ambages, Pedro Sánchez, en su epístola, subraya que “España está del lado correcto” y asegura que el Gobierno “habla claro” porque “actúa con coherencia sin renunciar a sus principios”. En este sentido, insiste en que “conviene decirlo con toda claridad: no todos están en ese lugar”. Obviamente, dirigido al PP y a Vox.

El ex secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, defiende su pasado socialista, pero reconoce “el daño que le provocó la reacción del presidente del Gobierno” y que le “molestó que Sánchez se sumara a lo fácil cuando dijo que yo era un desconocido para él. Seguramente, si no me hubiera expuesto tanto, si no hubiera dado tanto la cara, igual no me la hubieran partido”. Y añade que “más que en lo personal, debió referirse a lo íntimo. Yo tampoco he querido saber nada de su intimidad. Ni de la suya ni de la de nadie”.

Lo que es obvio es que esta carta desde la penitenciaría no recibirá respuesta por parte del destinatario, que ahora mismo está más inmerso con la guerra y la próxima cita electoral de Andalucía.