El Wokismo va a por la Iglesia

La nueva civilización del mundo occidental va avanzando más rápido de lo que se pensaba. Uno de los objetivos lo tiene prácticamente conseguido, la destrucción de la familia, quedan los “viejos roqueros” de los años sesenta del siglo pasado y poco más. Ahora sin ningún escrúpulo y actuando en donde el catolicismo está más arraigado está amedrentando a los pocos creyentes que ya quedan, la nueva civilización que nos imponen (Wokismo) está actuando, ayudada por otra religión que también desea la desaparición.

En diciembre de 2025 se produjo el segundo ataque que sufre la iglesia de la Madeleine en 2025. Un inmigrante ilegal ataco a un sacristán en la iglesia de La Madeleine de París. Según relatan las autoridades, el sacristán y un empleado dedicado al mantenimiento del templo, sorprendieron a un hombre comiendo en el recinto sagrado. Al solicitarle amablemente que abandonara el lugar, el individuo reaccionó con extrema agresividad. No solo profirió amenazas de muerte repetidas contra la víctima, sino que le propinó un puñetazo en el rostro y trató de estrangularlo, en un intento claro de causarle daños graves. El agresor fue detenido después en el Boulevard Malesherbes.

María García, presidenta del OLRC declara: “No podemos normalizar que, cada semana, haya ataques a iglesias, agresiones a fieles o profanaciones”

Los mas llamativos fueron los siete ataques del pasado mes de agosto:

Vandalismo en la parroquia de Santa Catalina (Rute, Córdoba) Profanación en la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua (Valencia): una persona “trans” procedente de Sudamérica irrumpió gritando en el altar y rompió la custodia, mientras insultaba a los fieles. Pintadas ofensivas en la parroquia Virgen del Carmen (Palma, Islas Baleares) Agresión a sacristán y feligreses en la catedral de Valencia Un magrebí prendió fuego a una parroquia en Albuñol, Granada. Destrozos en la iglesia de Yeles, Toledo. Activistas de Futuro Vegetal lanzaron tinte contra la Sagrada Familia de Barcelona, como protesta por la “complicidad” de las políticas en los incendios

En 196 países del mundo existe libertad religiosa, 62 países sufren violación, 24 persecución y 38 no discriminación. En porcentaje el 64,7 % de la población mundial (más de 5 mil millones) sufre violaciones graves o muy graves por vivir su religión.