Acupuntura para mascotas en Ourense: aumenta por las ventajas de su aplicación

Con dos décadas de experiencia a sus espaldas tras finalizar sus estudios universitarios y especializarse en rehabilitación y fisioterapia veterinaria, Sergio Moreno se ha consolidado como prácticamente el único profesional que aplica la acupuntura animal en Ourense. Se trata de una especialidad que cada día tiene mayor interés entre los propietarios de mascotas que observan ventajas sobre el uso de fármacos y que, en algunos casos, permite la recuperación de los animales que, de otra forma, tendrían que ser intervenidos quirúrigcamente.

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Se trata de una disciplina que no solo está destinada a perros y caballos, donde es más común y sencillo aplicar el tratamiento, sino que se puede emplear en la mayor parte de las especies animales. Sergio Moreno explica que la acupuntura veterinaria abarca desde dolores articulares y musculares hasta problemas de propiocepción, hernias o pérdidas de sensibilidad y parálisis.

Ventajas

El experto detalla que frente a la medicina tradicional basada en fármacos, la acupuntura ofrece notables beneficios. "Una de las principales ventajas es la ausencia de efectos secundarios, ya que a diferencia de los antiinflamatorios o analgésicos convencionales, que pueden afectar negativamente al hígado o a los riñones, especialmente en animales de edad avanzada, las agujas no generan daños orgánicos", explica Moreno. Añade que esta técnica permite mitigar el dolor crónico de forma eficaz e incluso reducir o eliminar por completo la pauta de medicación del paciente. A ello se suma que la acupuntura proporciona resultados sostenidos en el tiempo al ofrecer una "memoria terapéutica" más duradera que permite espaciar las sesiones, alejándose de otras alternativas.

Un proceso relajante y personalizado

A pesar de las dudas que pueda generar la reacción de un animal ante las agujas, Moreno asegura que suelen adaptarse rápidamente. Cada sesión requiere que las agujas permanezcan colocadas durante unos 15 minutos. Tras los primeros minutos de aplicación, los animales se relajan al percibir el alivio.

Un caso claro de éxito es el de Balto, un bichón maltés tratado por un problema inflamatorio en las primeras vértebras cervicales que le dificultaba el movimiento y le impedía caminar recto. Tras mes y medio de tratamiento, Balto recuperó la movilidad normal y actualmente solo requiere sesiones periódicas de mantenimiento.

Aunque centrado en la provincia de Ourense, la alta demanda de esta especialidad ha llevado a Sergio Moreno a desplazarse quincenalmente a la provincia de A Coruña para atender a grupos de pacientes, reafirmando el auge de una terapia que combina eficacia y bienestar animal.