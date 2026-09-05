Alumnos de Aeroespacial del campus de Ourense exhiben su kart eléctrico para competir en Viena

El Project Zero, un kart eléctrico desarrollado por un equipo de cinco estudiantes de Ingeniería Aeroespacial del campus ourensano de la Universidade de Vigo, ya es una realidad. Se presentó ayer en la Praza Maior de Ourense, donde los integrantes de la asociación juvenil Ziptie Motorsport mostraron el resultado de varios meses de trabajo y desarrollo de un prototipo con el que aspiran a competir en Austria.

El equipo ourensano tiene puesta la mirada en el HTL Zero Emission Challenge, una competición centrada en la movilidad eléctrica y sostenible que se celebrará los días 21 y 22 de octubre en Viena. Su participación supondrá además un hito para el proyecto, ya que Ziptie Motorsport será el primer equipo internacional en participar en este certamen.

Detrás del Project Zero están Nicolás Outón, José Luis Penide, Guillermo Penide, Pablo Álvaro Froiz y Carlos Vázquez. Cuatro de ellos son estudiantes de segundo curso del Grado de Ingeniería Aeroespacial, mientras que Guillermo Penide procede del IES Sánchez Cantón. El proyecto comenzó el pasado mes de febrero a partir de una idea entre amigos: construir un kart eléctrico con el menor presupuesto posible y obtener el máximo rendimiento.

Con el paso de los meses, la iniciativa fue creciendo en complejidad hasta convertirse en un proyecto integral de ingeniería. El prototipo parte del chasis de un EKR SR3, sobre el que los estudiantes han desarrollado de forma propia buena parte de los componentes y del sistema de propulsión eléctrico. El vehículo cuenta con un motor de 3 kW de potencia de serie, modificado para alcanzar aproximadamente 15 kW de potencia pico teórica mediante refrigeración líquida. También incorpora una batería de alta descarga con una potencia teórica de 18 kW y un controlador electrónico de alta intensidad de corriente.

El equipo ourensano tiene puesta la mirada en el HTL Zero Emission Challenge, los días 21 y 22 de octubre en Viena (Austria)

El trabajo ha implicado además distintas disciplinas técnicas, desde el diseño mediante CAD hasta la fabricación de piezas mediante impresión 3D. El kart dispone de un panel de control diseñado y fabricado por el propio equipo, así como de diferentes elementos del chasis diseñados, cortados y decorados por los estudiantes.

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De cara a la competición de Viena, el prototipo ha tenido que adaptarse a la normativa oficial, con cambios como la incorporación de una batería de menor voltaje y sistemas de seguridad activos y pasivos más exigentes. La segunda versión del kart se encuentra prácticamente terminada, aunque todavía quedan algunos sistemas por implementar, fabricar la nueva batería y resolver determinados problemas técnicos.

El reto también tendrá una vertiente logística, ya que el equipo deberá trasladar hasta Austria tanto el kart como su batería, considerada mercancía peligrosa, mediante empresas especializadas. Para afrontar los gastos de desarrollo y transporte, Ziptie Motorsport ha puesto en marcha una campaña de “crowdfunding” y cuenta con la colaboración de diferentes empresas y entidades. Más allá de la competición, los estudiantes destacan el carácter formativo de una iniciativa que les permite aplicar conocimientos de ingeniería a un proyecto real.