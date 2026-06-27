Atención LGTBIQ+
El área sanitaria de Ourense mejora su atención a la diversidad
Atención LGTBIQ+
El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco presentaba un decálogo para mejorar la atención a las personas transexuales que acudan a los centros sanitarios de la provincia.
"Estamos atendendo a unhas 20 persoas novas cada ano. Vemos as dificultades das persoas trans, que moitas veces teñen que ver coa mirada da sociedade"
Un documento que nace con el espíritu de “xerar un entorno seguro en relación ao trato co paciente”, explicaba la endocrinóloga Icíar Solache, integrante de un grupo multidisciplinar que ha trabajado con asociaciones y profesionales del derecho para elaborar un decálogo dirigido a sanitarios donde se incide en la necesidad de no juzgar, acompañar de forma respetuosa, respetar los ritmos y decisiones o garantizar la confidencialidad sobre la identidad de género.
El psicólogo Pablo Barrio calculaba que “estamos atendendo a unhas 20 persoas novas cada ano. Vemos as dificultades das persoas trans, que moitas veces teñen que ver coa mirada da sociedade. Este manual intenta poñer enfase en todo o contrario, en como quitar a mirada patoloxizante”. Por eso, uno de los puntos del decálogo hace referencia a “crear un vínculo seguro entre médico y paciente, haciendo el trabajo más fácil para los profesionales y la experiencia asistencial mucho más tranquila” para quienes asisten al centro médico.
El abogado Miguel Vieito, especialista en la lucha contra la discriminación, ha prestado asesoramiento a la hora de preparar el documento, recordando que “foi un traballo que durou, no seu total, practicamente tres anos senón máis, no que tivemos xuntanzas constantes nos que cada un dos puntos foi concienciudamente revisado”.
Vieito incidía también que se trata de un documento pionero en la atención sanitaria, y espera que sirva de partida para otros.
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