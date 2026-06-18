300 METROS CUADRADOS
La cafetería del Posío debe cuidar los espacios verdes
300 METROS CUADRADOS
El pliego de condiciones que debe cumplir la adjudicataria de la nueva cafetería tras la reforma del Jardín del Posío ha permitido conocer algunos detalles de la instalación.
El nuevo gestor dispondrá de un espacio superior a los 300 metros cuadrados: 69,66 de cafetería interior y otros 257,22 para terraza y espacios de almacenaje.
El documento publicado por el concello exige, además “cuidar las especies vegetales de la cubierta del edificio (riego, poda, control fitosanitario) y mantener la limpieza de los caminos y pavimentos”, y no podrá lucir ninguna marca comercial en los toldos o sillas.
Las condiciones económicas de salida fijadas en el pliego oficial establecen un canon mínimo de 20.764,18 euros anuales. Esta cantidad, que se desglosa técnicamente en 17.160,48 euros de principal y 3.603,70 euros en concepto de IVA, se traduce en una base de 1.730 euros al mes para el futuro inquilino. En cuanto a los plazos, la concesión se otorgará por un período inicial de 13 años.
Con este trámite, la ciudad encara por fin la recta final para recuperar uno de los espacios paralizados durante los últimos años.
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