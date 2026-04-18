La Diputación de Ourense impulsa veinte millones más en inversiones

La Diputación de Ourense presentó dos nuevos expedientes de modificación de crédito que permitirán la distribución de 20,2 millones de euros procedentes del remanente de tesorería del ejercicio anterior.

Vinculados a estos fondos hay previstas 300 actuaciones que abarcan servicios básicos como saneamiento, abastecimiento, pavimentación de calles y eficiencia energética

Esta cuantía supone la segunda gran operación económica del año, tras la aprobada en marzo, y eleva la capacidad inversora de la institución provincial en esta primera mitad de 2026 hasta los 48,1 millones de euros. Con esta inyección de recursos, el gobierno provincial busca “reforzar a cooperación directa cos municipios e as entidades sociais do territorio”, en palabras del presidente provincial, Luis Menor.

La partida más voluminosa de esta modificación se destinará a la cooperación con los concellos de menos de 20.000 habitantes -todos menos la ciudad-, con una reserva de 12,8 millones de euros. Vinculados a estos fondos hay previstas 300 actuaciones que abarcan servicios básicos como saneamiento, abastecimiento, pavimentación de calles y eficiencia energética. Asimismo, se incluyen partidas específicas para reparar infraestructuras dañadas por los incendios forestales del pasado verano y los temporales de invierno.

El segundo bloque de inversión, dotado con 7,2 millones de euros, se dirige a la colaboración con entidades y mancomunidades, donde se anticipan hasta 270 actividades dque van desde el ámbito empresarial y social hasta el deportivo y cultural. Dentro de este apartado, las mancomunidades de la provincia recibirán algo más de un millón de euros.

Una parte significativa de estas inversiones se localiza en Barbadás, donde se destinarán más de 400.000 euros para la ampliación de su polideportivo. Por su parte, el concello de Vilamarín recibirá otros 200.000 euros para la construcción de nuevas instalaciones deportivas. En el ámbito de la seguridad y las emergencias, municipios como Pereiro de Aguiar recibirán una ayuda de 40.000 euros al albergar una de las bases de los Grupos de Emergencia Supramunicipal (GES).

La modificación de crédito también reserva 750.000 euros para el cofinanciamiento de residencias de mayores y centros de día en colaboración con la Xunta de Galicia. Además, se incluyen 250.000 euros más para apoyar a los ayuntamientos que gestionan conservatorios de música.

Se incluyen partidas específicas para reparar infraestructuras dañadas por los incendios forestales del pasado verano y los temporales de invierno

Cifra histórica

El presidente de la Deputación, Luis Menor, ha puesto en valor la magnitud de estas cifras señalando que “o Goberno provincial presenta dúas modificacións de crédito que elevan os recursos destinados neste mandato ás entidades locais á histórica cifra de 102,5 millóns de euros”. Una cantidad que será efectiva el próximo miércoles 22 de abril, cuando se presenten los expedientes a la Comisión de Cuentas del ente provincial antes de ir a pleno.