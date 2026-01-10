Encontrar piso por menos de 600 euros, una opción en claro retroceso

Alquilar piso en Ourense exige afinar más que nunca la búsqueda. Con un encarecimiento general de la vivienda, es algo cada vez más retador. En el momento de la redacción de esta pieza, el portal inmobiliario Idealista cuenta con 231 anuncios de alquiler activos en la ciudad, lo que permite dibujar con bastante precisión el mapa del mercado.

El primer dato que actúa como termómetro es claro: solo 41 viviendas en toda la ciudad se ofertan por debajo de los 600 euros mensuales, lo que representa en torno al 18% del total. Ese umbral se ha convertido en una frontera psicológica para buena parte de la demanda, especialmente jóvenes, familias y personas que buscan alquiler estable sin comprometer gran parte de sus ingresos.

La localización de esos pisos asequibles no es uniforme. El centro de Ourense, que concentra con diferencia la mayor oferta de alquiler de toda la ciudad, es también donde los precios son más elevados. En esta zona, el precio habitual se mueve entre los 750 y los 1.100 euros, con numerosos anuncios que superan ampliamente esa cifra. Las viviendas por debajo de 600 euros en el centro apenas alcanzan media docena, y se corresponden, en su mayoría, con pisos antiguos, interiores o con condiciones muy concretas.

Fuera de allí es donde se concentran la mayoría de los alquileres más económicos. Barrios como O Vinteún, A Ponte, Barrocás o O Polvorín reúnen buena parte de esas viviendas, aunque incluso en estas zonas la oferta es limitada y muy competida. En Mariñamansa, O Couto o As Lagoas, los precios ya se sitúan mayoritariamente por encima de esa barrera. Lejos quedan los tiempos donde en las zonas periféricas se podían encontrar alquileres asequibles, ya que si queremos bajar más el precio la oferta desaparece en absoluto.

El recorrido barrio a barrio confirma además otra realidad: el encarecimiento no es exclusivo del centro. Aunque las diferencias de precio siguen existiendo, el mercado se ha ido estrechando y los incrementos se aplican de forma bastante paralela en toda la ciudad. Encontrar alquiler barato ya no depende solo de cambiar de zona, sino de aceptar menos metros, menos servicios o contratos más restrictivos.

El análisis también permite definir cómo es el piso tipo de alquiler en Ourense, siendo el más habitual el de tres habitaciones. Suelen ser viviendas de entre 80 y 100 metros cuadrados, con salón independiente, cocina equipada y uno o dos baños. La mayoría se ubican en edificios con ascensor y cuentan con calefacción, y una parte importante incluye garaje o trastero, sobre todo fuera del centro.

En cuanto al precio, estos pisos de tres dormitorios rara vez bajan ya de los 600 euros y, en muchos barrios, se sitúan directamente entre los 700 y los 900, lo que los convierte en el segmento donde más se percibe la presión del mercado. Son pisos pensados para familias o para compartir, y concentran buena parte de la demanda activa.

El resultado final es un mercado cada vez más ajustado. Ourense aún conserva alquileres por debajo de los 600 euros, pero ya no son la norma, sino una excepción cada vez más localizada y disputada. La oferta existe, pero exige rapidez, flexibilidad y un punto de fortuna.