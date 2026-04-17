Las energías renovables, desde los edificios hasta el bitcoin

El XIX Simposium de energías renovables celebrado en Expourense abordó la aplicación de este nuevo campo a distintas actividades humanas, como la alimentación de grandes infraestructuras, los vehículos o el minado de criptomonedas.

La geopolítica pone de relieve la importancia y necesidad de utilizar fuentes de energía renovable autóctonas para evitar la dependencia de combustibles fósiles

La situación geopolítica actual tuvo también su cuota de protagonismo, al entender los ponentes que “pone de relieve la importancia y necesidad de utilizar fuentes de energía renovable autóctonas para evitar la dependencia de combustibles fósiles importados del extranjero”.

La jornada reunió a 120 asitentes procedentes de toda Galicia y Portugal, que se centraron en el papel que la energía geotérmica juega ya en el mundo moderno; escuchando casos de éxito como el de las comunidades energéticas de Dinamarca, donde se han implementado modelos sostenibles replicables en otras ciudades europeas.

En el apartado de su aplicación constructiva, destacó la participación de Carla Lourenço, Directora General de Energía de Portugal, quien se definió como “una de las principales impulsoras del extraordinario desarrollo de la geotermia en Portugal en los últimos años” y con quien los asistentes pudieron repasar cómo aplican en el país vecino la geotermia para edificios institucionales, residenciales y grandes empresas.

Otra de las voces que se unió a la promoción de esta fuente fue la del danés Søren Skjold Andersen, quien habló sobre la creación de Redes de calefacción y refrigeración autosostenibles para barrios o comunidades denominadas “Thermonets” y que permiten “un consumo autónomo e independiente de las grandes empresas energéticas”, en sus propias palabras.

Una de las sorpresas del simposium fue la intervención de Jaime Cabello, quien explicó durante su turno de palabra las posibilidades que ofrece “optimizar la energía en la producción de bitcoins”.

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