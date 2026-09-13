Enrique Fidalgo Logchies, Cervecería O Frade: “Tendría que haber una protección especial a Los Vinos”

Los datos de la Axencia de Turismo de Galicia reflejan que, a día de hoy, estas emblemáticas calles concentran 132 negocios de hostelería. Sin embargo, solo un puñado corresponde a los bares “de toda la vida”.

La falta de relevo generacional y el auge del turismo ha cambiado la fisonomía de la zona, donde los veteranos luchan por mantener su esencia ante un cambio drástico en los hábitos de consumo.

En la rúa dos Fornos, la Cervecería O Frade lleva 33 años sirviendo a su clientela, con su icónica tortilla por bandera. Enrique Fidalgo Logchies, el dueño del local, ve cómo la cultura tradicional de tapas está siendo sustituida por una gastronomía ajena.

El AVE y el turismo han traído una bonanza económica a costa del ambiente de toda la vida. No puede evitar preguntarse si esta “masificación descontrolada” es “pan para hoy y hambre para mañana”. Los sacrificios que necesita la hostelería y el desinterés de la Administración provocan para Fidalgo que el relevo generacional sea complicado. “Tendría que haber una protección especial a Los Vinos”, sentencia.