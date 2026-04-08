El futuro de los oficios se hace a mano en Ourense

“Hecho a mano”, es la más atractiva etiqueta para leer cuando un producto tiene la capacidad de llamar la atención. En estas tres palabras, pueden intuirse los diversos y complejos capítulos de una historia invisible. Ourense celebra los Días Europeos de la Artesanía hasta el 12 de abril y esta iniciativa de ámbito continental busca abrir las puertas de los talleres y los modos de creación al público para demostrar que el trabajo manual es un sector con presente y futuro.

A través de una serie de obradoiros organizados por la Asociación de Artesáns de Ourense (Adao) en su local de la Rúa Colón 24, los maestros locales comparten no solo su técnica, sino también su visión sobre un oficio que lucha entre la tradición y la modernidad.

“Que la gente conciba con sus manos y entienda lo que es la artesanía”

Estas jornadas de creación cuentan con la participación de artesanos experimentados como Lucía Casado, responsable de la firma Luciérnaga Coiro, quien imparte el taller titulado “Coiro sostible: crea unha bolsa de Xudas”. Lucía explicó que su objetivo primordial es “que la gente conciba con sus manos y entienda lo que es la artesanía”, mientras trabajan el cuero desde el corte hasta el cosido final. Para garantizar una atención personalizada y poder guiar todo el proceso, debido a la cantidad de solicitudes, Lucía organizó sus sesiones con grupos de entre cinco y seis personas.

Por otro lado, Mario López, artesano joyero y ceramista, aportó una visión fundamental sobre la importancia de la divulgación en estas jornadas de puertas abiertas. Mario, que trabaja piezas de joyería a partir de cuberterías antiguas y enseña técnicas japonesas como el Kurinuki (esculpir la forma deseada en un bloque sólido de arcilla, desde el interior del cuenco hacia el exterior) definió esta edición como “una jornada de celebración, donde es vital generar sensibilidad en el consumidor, quien al experimentar el proceso mediante los obradoiros toma conciencia. Muchos de ellos te dicen: Desconocía cuanto trabajo hay detrás de una pieza”. Según el artesano, mostrar ese esfuerzo es la clave para que el mercado valore realmente el producto manual.

Existe un futuro prometedor si se apuesta por la visibilidad y el contacto directo

El reto del futuro

En cuanto a la viabilidad del sector, los testimonios de Casado y López, coinciden: aunque el oficio enfrenta retos complejos como la proliferación de las compras en línea, existe un futuro prometedor si se apuesta por la visibilidad y el contacto directo. Lucía señala que, aunque internet domina el mercado, la participación en ferias y eventos presenciales es vital para sostener a los pequeños artesanos.

El relevo generacional se posiciona como el pilar fundamental para que el oficio siga vivo. Por ello, tanto Lucía como Mario se vuelcan en la docencia y en cursos de formación para “sumar gente, para que no se pierda el oficio y garantizar que exista relevo” señala Lucía. Por su parte Mario concluye que, aunque el contexto es positivo, el éxito “siempre demanda de mucho empeño de la gente que formamos parte del sector en dar, divulgar y mostrar lo que hacemos”.

Estos obradoioros en Ourense que llegaron a su cuarta edición, demostraron un crecimiento notable

Próxima cita con la artesanía

Estos obradoioros en Ourense que llegaron a su cuarta edición, demostraron un crecimiento notable debido al interés del público, pues las inscripciones a los talleres superaron las expectativas, lo cual supuso un incentivo para Lucía y Mario en el proceso de crear y transmitir sus conocimientos. Los obradoiros (divididos en mañana y tarde) cuentan con hasta 7 participantes por sesión y cubren desde la creación de bolsas de cuero, demostraciones de esmaltes al fuego y hasta el modelado de cerámica.

Como broche de oro a esta labor de divulgación, los artesanos se encuentran preparados para su gran cita anual en la Feria de Artesanía de Ourense, que tendrá lugar en el Parque de San Lázaro del 26 de abril al 4 de mayo.