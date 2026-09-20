Galería | Un recorrido por los pisos de Alejandro Outeriño y el Pazo de Castadón junto a Grupo Souto
LOS RINCONES
Un recorrido por los apartamentos del centro de Ourense y el Pazo de Castadón permite descubrir el resultado de dos proyectos que combinan rehabilitación, diseño y recuperación patrimonial, desde los interiores de las viviendas hasta los espacios señoriales de la finca de Pereiro de Aguiar.
Del centro histórico al entorno rural de Pereiro de Aguiar, el proyecto del Grupo Souto permite recorrer dos espacios que representan su apuesta por recuperar patrimonio y convertirlo en nuevos alojamientos. La visita comienza en los apartamentos de la calle Alejandro Outeiriño, donde la rehabilitación ha transformado un antiguo inmueble en un espacio de alojamiento cuidado hasta el último detalle.
Las viviendas combinan elementos arquitectónicos recuperados con un diseño contemporáneo, grandes alturas, terrazas privadas y soluciones domóticas que permiten al visitante disponer de todas las comodidades con autonomía. Las obras de arte y el equipamiento completan unos interiores pensados para ofrecer una experiencia alejada del alojamiento turístico convencional.
El recorrido continúa hasta el Pazo de Castadón, en Pereiro de Aguiar, donde la intervención permite descubrir de nuevo la arquitectura de una construcción señorial del siglo XIX. La recuperación de la piedra, los balcones, la escalinata y los escudos devuelve protagonismo a los elementos originales del inmueble.
Rodeado de una amplia finca junto al río Lonia, el pazo completa su transformación con habitaciones, espacios gastronómicos y zonas exteriores concebidas para el descanso y la celebración de eventos. Un paseo por dos proyectos diferentes unidos por una misma idea: recuperar espacios con historia y darles una nueva vida.
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