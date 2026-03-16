Guille De Melo, DJ ourensano: "Soy un loco de la música, quiero llegar al Tomorrowland"

En una industria musical donde la popularidad efímera no siempre refleja los años de trabajo que hay detrás, el ourensano Guillermo De Melo, actualmente afincado en Zúrich (Suiza) ha logrado un hito poco habitual en la escena independiente gallega, alcanzar los 40 lanzamientos oficiales de música electrónica. Produciendo desde el año 2001, este artista -que rechaza tajantemente que le pongan la etiqueta de “DJ” por delante- ha sabido labrarse una sólida trayectoria combinando música clásica con electrónica.

Pregunta. Pregunta: ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la música?

Respuesta. Empecé con cinco años tocando la guitarra y luego pasé a la percusión, especialidad que estudié en el conservatorio de Ourense. Simultaneaba la banda de música con la discoteca, con apenas 14 años ya pinchaba en locales de la ciudad, fui fusionando paulatinamente lo que me ofrecía la disciplina de la música clásica con el mundo de la noche.

P. ¿Cuál es su estilo musical?

R. Lo defino como progressive house con tintes pop, muy melódico y orquestal, en mis paradas uso muchas cuerdas, violines y contrabajos. También me crié con los videojuegos de 16 bits y he versionado sus bandas sonoras. Además, mis temas suelen incluir voz, casi siempre de mi vocalista habitual, Lexy Cray. Llegué a hacer mi propia versión el himno gallego, junto a una banda de música, exhibiéndolo en un Ourense Dance en el 2018, me gusta mucho la fusión de banda y DJ.

P. ¿Qué balance hace de su trayectoria tras llegar a 40 lanzamientos?

R. Significa seguir trabajando y luchando. En mis letras siempre hablo de amor, desamor y superación. Hay temas muy personales, como “Me encontré”, el único donde salgo en la portada porque su letra me representa al cien por cien. Este año participamos en la selección del Benidorm Fest con “Siempre fuiste tú”. Son pasos importantes.

P. ¿Qué lo llevó a Suiza? ¿Qué diferencias culturales hay en el mundo de la música?

R. Necesitaba cambiar de aires porque tenía la cabeza muy saturada y revuelta. Ahora estoy en Zúrich. Aquí he actuado mucho en locales para españoles y centros gallegos, sintiéndome como en casa. Musicalmente, lo que más pega en Suiza es el techno, con eventos enormes como la Street Parade. Sin embargo, yo soy fiel a mi estilo, si algún día triunfo duro, quiero que sea con la música que de verdad me llena.

P. ¿Hasta qué cotas le gestaría llevar su música?

R. Mi objetivo es seguir componiendo y abarcar lo máximo posible. Quien dice que hace música solo para él, miente; si no, no la subirías a las redes. No voy a ser hipócrita, soy un loco de la música y por supuesto que la hago para que suene en todo el mundo. Lucho por triunfar a lo grande, dar un golpe importante y llegar a estar en festivales internacionales como Tomorrowland, Sunburn o Defqon.