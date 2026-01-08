A juicio por la “narcosala” en la que se vendía droga en Eiroás
80 EUROS DIARIOS
La Policía incautó diferentes drogas, entre ellas cocaína y heroína
La Audiencia Provincial de Ourense acogerá hoy el juicio contra cinco personas (Blademil H.M., Kendry B. H.V., Cleury B.H.V., Yuri E.F. y Marcos Adrián S.C.) que se enfrentan a cuatro años y seis meses de prisión, así como a 200.000 euros de multa, por tráfico de drogas en diferentes viviendas de la ciudad.
La investigación comenzó en julio de 2023 tras varias denuncias por un punto de venta de estupefacientes en una vivienda de la ciudad. Los agentes vigilaron la vivienda y detuvieron a tres de los encausados, para los que el juzgado de instrucción decretó la puesta en libertad ante la “escasa cantidad de droga intervenida”.
La banda estaba liderada por un hombre y sus dos hijos. Utilizaban varios inmuebles de la ciudad
Con todo, los acusados reanudaron la actividad ilícita, según la Fiscalía, con la venta de dosis de heroína por cinco euros y mezcla de cocaína y heroína por 10 euros. La red, que estaba operada por un hombre junto a sus dos hijos, al ver que los estaban investigando de nuevo trasladó su actividad ilícita a otro inmueble de la ciudad e incluso llegaron a usar el piso de la expareja del principal acusado cómo guardería de la droga.
En enero de 2024, la Policía interceptó al principal acusado y a su expareja cuando portaban cocaína y heroína por la calle. Los agentes procedieron a registrar el piso y se incautaron de diferentes dosis de cocaína y heroína.
Asimismo, los agentes registraron otro de los inmuebles, en Eiroás, del cual estaba al frente otro de los encausados que era el encargado de abrir la vivienda y entregar la dosis a los diferentes de drogodependientes que acudían a la narcosala cobrando la cantidad de 80 euro diarios por su actividad.
Por todo ello, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.
