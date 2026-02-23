Las lluvias dispararon el uso de secadoras de autoservicio en Ourense

Ourense vivió, entre el 18 de enero y el 16 de febrero, cerca de 30 días consecutivos de lluvia. El tren de fenómenos meteorológicos tuvo como consecuencia un incremento de uso en las instalaciones de lavandería y tintorerías de la ciudad.

Cuando llueve, se usan más las secadoras, porque el proceso dura unos minutos hasta que pueden llevarse la ropa"

Los ciudadanos acudieron, en primer lugar, a los locales de autoservicio para utilizar las máquinas secadoras, ante la imposibilidad de usar los tendales. Ángel Caneiro, gerente de la lavandería Oso Blanco, explica que “evidentemente, en el tema de secados siempre se nota mucho, el clima ayuda mucho a eso”. El agua acumulada durante estas semanas ha modificado los hábitos de los vecinos. Las personas necesitan disponer de su ropa en un plazo breve, y las secadoras industriales, un electrodoméstico aún no común en las casas, ofrecen una solución a este problema. El número de visitas a los locales a pie de calle ha experimentado un crecimiento. Según señalaban desde A Colada da Lúa, ”cuando llueve, se usan más las secadoras, porque el proceso dura unos minutos hasta que pueden llevarse la ropa”.

Las tintorerías también perciben cambios en la entrada de pedidos en un momento donde los encargos suelen estar más relacionados con el frío. Luis Álvarez, encargado de la lavandería El Tendal, detalla el tipo de artículos recibidos: “Trabajamos sobre todo edredones, colchas de pluma, mantas… por el tema del frío. Estos días ha llegado más ropa de cama”.

Otros negocios enfocan su actividad en sectores profesionales. Juan Diéguez, desde la Lavandería y Tintorería La Fuente, indicaba que “en esta época del año trabajamos sobre todo con sábanas y toallas, que vienen desde las casas rurales”. La mayor parte de estos negocios cuenta con una red de clientela fija, que estas semanas está especialmente relacionada con el turismo, y que las altas reservas de Entroido han ayudado a mantener.

Normalmente febrero siempre es un mes bajo, y este año está siendo más o menos parecido a épocas anteriores"

Temporada baja

El mes de febrero representa una temporada baja para el sector del lavado de ropa. Las semanas posteriores a la Navidad se caracterizan por una reducción en la facturación. Enrique Pereira, de Tintorería La Primera, describe el ciclo: “Normalmente febrero siempre es un mes bajo, y este año está siendo más o menos parecido a épocas anteriores. Los eventos de sociedad escasean, y los picos de actividad para estos establecimientos se enmarcan en época de bodas, bautizos y comuniones.

Fuera de este período, la carga de trabajo depende del movimiento del día. Así lo señala Alba Gómez, desde la Tintorería Higienesec. “No ha sido un incremento sorprendente”, reconoce sobre las jornadas de lluvia. “Aquí el trabajo va por días, no hay una carga fija”.

La situación del gremio refleja una etapa de transición. Los dueños de los negocios preparan sus instalaciones para la llegada de la primavera y el inicio de la campaña de bodas, con la previsión de que el mes de marzo empiecen a llegar pedidos de cara al cambio de estación, cuando las prendas de invierno -sobre todo los edredones- requerirán limpieza antes de ser guardadas.

Julio López, de Tintorería Moderna, resume la percepción de su empresa: “Estos días han transcurrido dentro de lo normal. No suele ser una temporada excesivamente alta para nosotros en cuanto a carga de trabajo”.

A pesar de este incremento puntual en los servicios de secado en la ciudad, la sensación general en el sector de limpieza es de bastante contención y normalidad. Pese a un leve incremento en algunos servicios, que todo el sector agradece, las fuentes consultadas lo califican como “un ligero empujón, más que algo extraordinario” que ha ayudado a compensar un mes normalmente flojo.

