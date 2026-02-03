Luis Menor, presidente de la Diputación: “O que ocorre no Concello de Ourense non é normal”

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, aprovechaba su comparecencia tras la junta de gobierno del ente provincial para valorar la situación vivida en el Concello de Ourense durante el cierre del mes de enero, donde fue necesario convocar un pleno extraordinario para desbloquear las nóminas de parte del personal, y un segundo pleno para evitar la pérdida de fondos europeos vinculados a una serie de obras, con el agravante de que, en este segundo caso, el reparo fue levantado por el secretario del pleno a las dos de la madrugada, y la convocatoria de los ediles se hizo el pasado sábado a las 7:00 horas.

Xa non parece algo circunstancial, senón o que parece é un funcionamento estrutural”.

En palabras de Luis Menor, “non me parece normal, nin moito menos. Como alcalde, e como presidente da Deputación, convoquei moitos plenos, pero nunca a esas horas nin por unha subvención. No fondo tamén me parece preocupante, porque estamos falando de que ao final é para non perder unha subvención”, explicaba el presidente provincial.

A ojos del líder popular, “a todos pasousenos unha vez, que nun expediente pois alguén cometeu un erro e tivemos que ir a pleno. Pódenos pasar a calquera. Pero é que se temos en conta que dous días antes se convocou outro pleno extraordinario para poder pagar unhas nóminas, e así suma e segue o dos plenos extraordinarios, pois xa non parece algo circunstancial, senón o que parece é un funcionamento estrutural”.

Un funcionamiento que contrasta, a juicio del presidente de la Diputación, con el del ente provincial, donde “entre os que xestionamos nós directamente, e no que axudamos ós concellos, estamos xestionando arredor de 45 millóns de euros de fondos europeos, e van con total normalidade”, invitando a Gonzalo Jácome “dende o respecto institucional” a “ser rigoroso, atender ós compromisos e seguir as indicacións dos funcionarios” para evitar que esos episodios se repitan.

Dinamización social

La junta de gobierno provincial aprobó esta semana un paquete de 385.000 euros destinados a financiar obras en los concellos de Os Blancos, A Mezquita, Parada de Sil, Arnoia, Cartelle, Castrelo do Val y Quintela de Leirado (210.850 euros en total), para reforzar los equipos de Protección Civil en pequeños municipios (75.000 euros), y lanzar las bases para subvencionar actividades educativas y culturales (100.000 euros).

“Están dirixidas a entidades sen ánimo de lucro para a organización de actividades culturais e recreativas”, indicaba Luis Menor, “co obxectivo de seguir achegando programación de calidade aos municipios e dinamizar a vida social e cultural, especialmente no rural”, seguía relatando, indicando que el plazo de solicitud acaba el próximo 20 de marzo.