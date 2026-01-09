Melca Pérez en Ourense: “El reto de la industria editorial es reinventarse”

La Biblioteca Púbica Nós acogió ayer un conversatorio sobre funcionamiento de la industria editorial con la ourensana Melca Pérez, responsable de Comunicación de Penguin Random House. Durante el encuentro, a solicitud del público, Pérez explicó los mecanismos internos que mueven el grupo editorial más grande del mundo, que en solo en España publica más de 2,000 títulos al año. Su diálogo con los presentes se centró en preguntas relacionadas con la recepción de manuscritos, el proceso de selección, así como los roles de la corrección técnica y ortotipográfica.

Además de estas particularidades, destacó el hecho de las tendencias del mercado, marcadas esencialmente por el auge del género juvenil fantástico, y la “proliferación milagrosa” del manga japonés, que conforma un ingreso considerable en los canales de ventas repartidos en librerías y grandes plataformas.

“El reto de la industria editorial en España es reinventarse, saber qué quieren los lectores y cómo complacer sus exigencias con un producto de calidad, analizar tendencias y generar un tipo de intercambio que nos beneficie a todos como actores culturales”, declaró la ejecutiva. Explicó además, el funcionamiento de los canales formativos que ha establecido en Random House con iniciativas como “Cursiva”, una plataforma especializada en cursos orientados a la formación de escritura creativa, y de profesionales dentro del propio sector.

Destacó durante la charla la intervención del escritor ourensano Óscar Guzmán, quien recientemente fuera reconocido con el XXXII Premio de Novela Manuel Lueiro Rey. Guzmán orientó el intercambio hacia temas por lo general desconocidos, como derechos de autor, propiedad intelectual, y el papel de las agencias literarias, cuestiones que resultaron clarificadas en detalle por Melca Pérez. Miembros del Club de Lectura de la Biblioteca Nós y público en general, agradecieron el instructivo viaje al interior de la industria del libro en España.