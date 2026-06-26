Ourense avanza en la gestión de alertas fronterizas

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió la jornada técnica “Intervenciones transfronterizas derivadas de riesgos naturales”, un encuentro que reunió a bomberos, personal de protección civil, especialistas en meteorología y expertos en innovación tecnológica de ambos lados de la frontera para abordar la gestión coordinada ante episodios como inundaciones e incendios forestales.

La jornada se enmarca en el proyecto europeo Atempo (Adaptación Territorial ante Emergencias y Modernización de la Protección Operativa), cofinanciada por la Unión Europea, que cuenta con una inversión de 4,8 millones de euros. Su finalidad es mejorar la capacidad de respuesta conjunta, fomentando el intercambio de conocimiento y la coordinación operativa entre los distintos servicios de emergencia gallegos y portugueses.

Durante sus intervenciones, los especialistas coincidieron en que profundizar en esta colaboración es una necesidad operativa ineludible, puesto que los riesgos naturales superan cada vez con mayor frecuencia los límites territoriales, lo que exige una actuación rápida y basada en la ayuda recíproca, como señalaba el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva.