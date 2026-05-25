El parón de obras en Ourense frena el Corredor Atlántico

El retraso en las obras en la provincia de Ourense impedirá que la pieza clave de la red básica ferroviaria del Corredor Atlántico en Galicia esté listo para 2030, el plazo que el ministro Óscar Puente había comprometido en mayo de 2024 cuando presentó la última modificación (por el momento) del Plan Director del Corredor Atlántico en Galicia. La principal arteria gallega de ese corredor, que empieza en la terminal de Vigo Guixar y acaba en Covas, en la frontera de Valdeorras con la provincia de León, estará cortada por obras, en el mejor de los casos, cuando llegue la fecha límite.

La línea del Miño, entre Guillarei y Ourense y la línea 800 entre Monforte de Lemos y Covas son los tramos que más retraso acumulan. En el primero de ellos, de 95,6 kilómetros, Adif acaba de adjudicar la redacción de los proyectos para la renovación de vía y actuaciones en la infraestructura. La UTE adjudicataria tiene un plazo de 24 meses para la redacción de los proyectos que, teóricamente, deberían estar entregados antes de finalizar 2028.

Para agilizar la redacción y también la ejecución de las futuras obras, el tramo fue fraccionado en tres bloques

Tres bloques

Para agilizar la redacción y también la ejecución de las futuras obras, el tramo fue fraccionado en tres bloques, relativos a otros tantos subtramos, entre Ourense y Filgueira, Filgueira-Arbo y Arbo-Guillarei. El contrato, que todavía no ha sido formalizado, comprende una segunda etapa adicional de 18 meses en los que el equipo redactor tiene que estar a disposición de Adif para darle apoyo en las tareas previas al comienzo de las obras de ejecución de dichos proyectos, concretamente hasta la firma del acta de replanteo, lo que significa que las obras propiamente dichas, no comenzarán hasta las primeras semanas de 2030, si es que Adif mantiene un ritmo ágil en la tramitación de la licitación y adjudicación de las obras.

Túnel en Pousa, uno de los 14 del tramo Guillarei-Ourense. | La Región

El siguiente paso es la ejecución material de las obras que, previsiblemente requerirán del corte de la circulación ferroviaria para adaptar los catorce túneles existentes a los gálibos exigidos por las nuevas normas de seguridad y a la catenaria híbrida que en el futuro portará tensión a 25.000 voltios de corriente alterna.

Los plazos señalados, ya se escapan del objetivo marcado para la Red Básica

Dada la complejidad de los trabajos a realizar y la longitud de los subtramos, el plazo de ejecución no será inferior a 24 meses, y de cumplirse, estaría finalizado en 2032. Los plazos señalados, ya se escapan del objetivo marcado para la Red Básica, en la que está integrado este corredor, que era que estuviese listo para su operatividad de acuerdo con los criterios exigidos para el Corredor Atlántico el 31 de diciembre de 2030. Pero el retraso puede ser todavía mayor. El ejemplo lo tenemos en los 85 kilómetros que median entre Monforte de Lemos y Covas. Los contratos para la redacción de los proyectos de renovación de la vía y la creación de vías de apartado en estaciones para el cruce de trenes de mercancías de 740 metros de longitud y renovación de infraestructura y vía fueron adjudicados en 2020 el primero, con un plazo de ejecución de 18 meses y enero de 2021 el segundo, con un plazo de 24 meses. En ambos casos se realizaron modificaciones de contrato posteriores que ampliaron los plazos, en el primero de ellos a 50 meses y el segundo, 48 meses. A pesar de que también esos plazos ya vencieron en 2025, en la actualidad siguen sin estar concluidos, a tenor de la respuesta del Gobierno a las preguntas de los diputados ourensanos del Partido Popular, encabezados por Celso Delgado, en la que desde el Ejecutivo señalaban que el contrato seguía en ejecución, en fase de supervisión, tres años después de haber vencido el plazo inicialmente señalado por el pliego de la licitación.

El horizonte más optimista de 2032 se puede desviar hasta 2035 o tal vez más tarde

Esa demora en la redacción de los proyectos del tramo Monforte de Lemos-Covas hizo imposible cumplir el objetivo de la anterior versión del Plan Director, presentada por José Luis Ábalos en 2019 y que aseguraba la finalización de las obras en el corredor entre Vigo y León en 2025. Hoy ya sabemos a ciencia cierta que tampoco se cumplirá el objetivo 2030 de Óscar Puente porque tal como están las cosas en la actualidad resultará materialmente imposible. Si a esa imposibilidad técnica le añadimos los posibles retrasos que se acumularán sobre la marcha, el horizonte más optimista de 2032 se puede desviar hasta 2035 o tal vez más tarde. El único tramo oficialmente finalizado, entre Ourense y Monforte (46 kilómetros), todavía tiene flecos pendientes como son algunos pasos a nivel y los problemas que surgieron sobre la marcha a la hora de resolver las deficiencias en la infraestructura, como asegurar terraplenes, trincheras y otros elementos, obligaron a triplicar el plazo del corte de la circulación de siete meses a más de dos años.

El plan director tiene más de realidad virtual que de concreción técnica

Cada ministro que llegó al departamento de Fomento o Transportes viajó a Galicia con un plan bajo el brazo, salvo Raquel Sánchez que tenía los ojos puestos en otros territorios y se conformó con venir a la inauguración del AVE. Pero sus planes no pasaron del powerpoint con los que hicieron las respectivas presentaciones. Los miles de millones que manejaban estaban todos asentados en una realidad virtual que no se llegó a materializar sobre el terreno. En 2025 cuando tendría que estar concluido su plan Ábalos estaba en la prisión de Soto del Real y la mayor parte de las obras sin tramitar. Para cuando se cumpla el plazo del plan de Óscar Puente es probable que no se encuentre al frente del ministerio y con toda certeza, no estará lista la principal arteria gallega del Corredor Atlántico. La realidad requiere de concreción técnica, tramitación y disponibilidad presupuestaria que no se han dado con la debida diligencia para cumplir la palabra dada a los gallegos.