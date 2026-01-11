ÚLTIMA HORA
Los tractores ya forman parte del paisaje ourensano.
Los tractores ya forman parte del paisaje ourensano. | La Región

¿Sabe usted que tras su participación en la cabalgata de Reyes, la fama de los tractores sigue creciendo? ¿Que tras más de doce días, parece que las máquinas empiezan a integrarse en el paisaje ourensano? ¿Que los particulares elementos decorativos han acaparado la atención de los vecinos? ¿Y que algunos visitantes han sumado a la foto en el Alpinche una instantánea con los tractores del Parque San Lázaro?

