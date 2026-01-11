¿Sabe usted que tras su participación en la cabalgata de Reyes, la fama de los tractores sigue creciendo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los tractores como parte de la decoración de la ciudad
¿Sabe usted que tras su participación en la cabalgata de Reyes, la fama de los tractores sigue creciendo? ¿Que tras más de doce días, parece que las máquinas empiezan a integrarse en el paisaje ourensano? ¿Que los particulares elementos decorativos han acaparado la atención de los vecinos? ¿Y que algunos visitantes han sumado a la foto en el Alpinche una instantánea con los tractores del Parque San Lázaro?
