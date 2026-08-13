ECLIPSE
Así se vivió desde A Veiga

Una pausa en el tratamiento de pacientes de oncohematología para ver el eclipse

CHUO

El Hospital de Ourense organizó una contemplación del eclipse para pacientes

Pacientes disfrutan del eclipse
Pacientes disfrutan del eclipse

El eclipse se convirtió en una oportunidad para compartir, convivir y hacer más amable la estancia hospitalaria de un grupo de pacientes de oncohematología del Hospital Universitario de Ourense y de sus familias. Coincidiendo con este fenómeno excepcional, pacientes y familiares tuvieron la oportunidad de subir a la cubierta terapéutica del CHUO, donde pudieron seguir el transcurso del eclipse acompañados por el personal sanitario y no sanitario del servicio.

La actividad tuvo una especial importancia para pacientes que, debido a las características de sus tratamientos, pueden afrontar procesos de hospitalización largos y prolongados. Salir durante unas horas de la rutina de las habitaciones y de los tratamientos les permitió vivir una experiencia diferente, socializar y compartir un acontecimiento extraordinario en un ambiente distendido.

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