Una pausa en el tratamiento de pacientes de oncohematología para ver el eclipse

El eclipse se convirtió en una oportunidad para compartir, convivir y hacer más amable la estancia hospitalaria de un grupo de pacientes de oncohematología del Hospital Universitario de Ourense y de sus familias. Coincidiendo con este fenómeno excepcional, pacientes y familiares tuvieron la oportunidad de subir a la cubierta terapéutica del CHUO, donde pudieron seguir el transcurso del eclipse acompañados por el personal sanitario y no sanitario del servicio.

La actividad tuvo una especial importancia para pacientes que, debido a las características de sus tratamientos, pueden afrontar procesos de hospitalización largos y prolongados. Salir durante unas horas de la rutina de las habitaciones y de los tratamientos les permitió vivir una experiencia diferente, socializar y compartir un acontecimiento extraordinario en un ambiente distendido.