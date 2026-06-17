Pepe, vecino de la calle Monte Seixo, fue testigo del suceso: "Había restos de sangre"

Los gritos y el llanto de unos niños rompieron la tranquilidad en la mañana de este miércoles en el barrio de San Francisco. Pepe, un vecino de la zona, relata la confusión y la angustia vividas en los primeros momentos después de que una mujer fuera agredida con un cuchillo presuntamente por su expareja en lo que apunta a un nuevo caso de violencia de género.

Debido a que padece de vértigo y a que su vivienda se orienta hacia la fachada posterior del edificio, Pepe no pudo percatarse visualmente de los hechos en un primer momento. Fue su hermana, residente en la cuarta planta del mismo bloque, quien le dio la voz de alarma tras escuchar el estruendo. "A miña irmá sentiu gritos. Tamén escoitaba a un neno chorar", explica Pepe, por lo que lo llamó para avisarle de que se estaba produciendo una fuerte discusión en el primer piso.

Según relata el vecino, los ruidos comenzaron a registrarse a primera hora la mañana. Al bajar a las zonas comunes, la gravedad de la situación se hizo evidente para él: "Había un regueiro de sangue e todo".

Este vecino testifica que tras cometer la agresión, el presunto culpable abandonó la vivienda. Además, detalla que el hombre "cando marchou... non ía mal", y señala que el individuo bajó al garaje del edificio, donde merodeó de forma sospechosa mientras la policía lo buscaba. De hecho, el testigo afirma que las autoridades anduvieron inspeccionando ese garaje porque, al parecer, "paréceme que había algo como un coitelo ou algo parecido", siendo, según Pepe, este objeto el arma que pudo utilizar para apuñalar a la joven.

Al hablar sobre los moradores del piso afectado, fácilmente identificable por tener juguetes en la entrada, Pepe confirmó que se trata de una vivienda bajo la modalidad de subarriendo por habitaciones, un tipo de alojamiento en el que "viven varios" y donde los inquilinos cambian muy a menudo. Al vecino le resultó extraño que ninguna de las otras personas que comparten la vivienda interviniera o estuviera presente durante el ataque.

El vecino también confirmó la presencia de niños en la vivienda, señalando que tenía constancia de un menor de unos tres años. Su hermana solía escuchar el llanto del pequeño de forma recurrente sobre las 8,00 de la mañana cuando ella se levantaba, aunque Pepe aclaró que no era habitual escuchar broncas o peleas de esta gravedad en dicha casa. Finalmente, el testigo se mostró crítico con los primeros momentos de la asistencia, asegurando que "non viña nin policía e a ambulancia tardou bastante en vir. Seguramente tampouco darían ben o aviso".

La joven hospitalizada y dos menores a salvo

La agresión se produjo sobre las 7,00 horas de la mañana de este miércoles en el primer piso del número 8 de la calle Monte Seixo, en el barrio de San Francisco en Ourense. En el lugar estaban presentes las dos hijas de la mujer, menores de edad, que presenciaron el ataque machista.

La mujer resultó herida, aunque según la información facilitada a lo largo del día, se encuentra estabilizada y su vida no corre peligro; y las niñas no fueron heridas con el arma, pero las tres víctimas fueron trasladas al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Parte médico y situación policial

En declaraciones a los medios de comunicación, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, confirmó el alcance de las lesiones de la joven, quien presenta cortes en los brazos, una muñeca fracturada y un fuerte golpe en la cabeza.

Asimismo, las autoridades han ratificado que no existían denuncias previas por violencia de género contra el detenido y que la víctima no figuraba en el sistema de protección Viogen. Por el momento, se desconocen los motivos que desencadenaron la agresión.