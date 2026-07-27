Perú festeja su día de la independencia en Ourense

El Campo da Feira de Ourense se tiñó ayer de rojo y blanco, con la celebración de los 205 años de la independencia de Perú, que también se festejó en la ciudad oficialmente por primera vez, coincidiendo con el gran crecimiento de esta comunidad en el territorio.

Desde las doce del mediodía, decenas de personas comenzaron a congregarse en este festival, que abrió su puertas a todo el mundo para dar a conocer la cultura y tradiciones peruanas, además de su rica gastronomía. “Estamos juntos para recordar el símbolo de ser peruano, aquí unidos como hermandad. A pesar de la distancia, de nuestras raíces no nos olvidamos”, destacó la presidenta de Peruanos en Ourense, Edith Lapa.

A la hora del almuerzo, ya más de 200 personas disfrutaban en el Campo da Feira de una degustación de carapulcra, un guiso tradicional, compuesto principalmente por papa seca, carne de cerdo y ají y que sirvieron acompañado de chicha morada, una bebida refrescante a base de maíz morado, ambas con gran éxito entre los comensales.

En la ceremonia hubo gran variedad de platos, de diferentes zonas de Perú, como el ceviche de la parte norte del país, el juane y el tacacho, platos típicos de la selva peruana, o las parrilladas limeñas, que aromatizaron de un sabroso olor este festival, con la presencia de puestos de restaurantes peruanos como Punto y Coma o la tapería Tarona, ocasionando en muchos gran “morriña” del otro lado del charco: “Es una fecha de nostalgia para muchos, porque recordamos las cosas que vivimos allá”, subrayó Jesús Vera, portavoz de la comunidad en Ourense.

Pero esta variada degustación no se dirigió solamente a la comunidad protagonista, sino que fue un evento abierto: “Esto va con mucho corazón de parte de nosotros para la gente, no solo peruana, sino española, también latina y de todo el mundo”, afirmó la vicepresidenta de Peruanos en Ourense, Carolayme Choque.

Al evento llegaron decenas de curiosos por la cultura y gastronomía de este país, así como peruanos que residen fuera de Ourense. “Han venido también de diferentes partes de Galicia, de León e incluso de Madrid, porque también tenemos familiares en otros lados, estamos así, dispersos”, aseguró Choque.

Tras la multitudinaria comida, el acto continuó con los bailes tradicionales, con una exhibición de hasta cinco diferentes. Entre música y fraternidad, la fiesta se alargó hasta las doce de la noche.

Protagonistas

Edith Lapa | Miguel Ángel

“Pese a la distancia, de nuestras raíces no nos olvidamos” — Edith Lapa - Presidenta de Peruanos en Ourense

Jesús Vera | Miguel Ángel

“Es una fecha de nostalgia, por lo que vivimos allá” — Jesús Vera - Portavoz de Peruanos en Ourense

Carolayme Choque | Miguel Ángel