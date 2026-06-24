El PP pide incluir los balnearios en el Servicio Nacional de Salud
En el senado
“Son fuente de salud, de bienestar, y además de eso, también pueden reducir las hospitalizaciones", afirma el senador ourensano Francisco Fernández
El senador ourensano del PP Francisco Fernández formuló una pregunta parlamentaria dirigida a la ministra de Sanidad en la que le exige “Favorecer el acceso a tratamientos no farmacológicos, independientemente de la capacidad económica del paciente, e impulsar el envejecimiento activo y saludable” con la incluisón de la balneoterapia en la cartera que ofrece el Servicio Nacional de Salud.
Las curas balnearias tienen efectos terapéuticos en patologías crónicas como artrosis, enfermedades reumáticas, respiratorias o dermatológicas"
Durante su intervención, Fernández señaló que los balnearios “son fuente de salud, de bienestar, y además de eso, también pueden reducir las hospitalizaciones, o la rehabilitación intensiva. Las curas balnearias tienen efectos terapéuticos en patologías crónicas como artrosis, enfermedades reumáticas, respiratorias o dermatológicas”.
Desde la bancada popular lamentaron también la falta de compromiso mostrado hasta ahora desde el Ministerio de Sanidad.
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