El PP pide recolocar a los trabajadores de la ORA

El Partido Popular mueve ficha tras hacerse pública la situación de desamparo de los nueve empleados de la ORA, exigiendo al Concello de Ourense que asuma “responsabilidades políticas” y busque una solución inmediata para la plantilla. Tras la supresión del servicio de aparcamiento regulado el pasado 31 de diciembre, los populares reclaman un acuerdo que permita recolocar a estos trabajadores que, en algunos casos, acumulaban casi cuatro décadas de servicio a la ciudad.

La portavoz popular, Ana Méndez, ha calificado la gestión del despido como un proceso marcado por la falta de humanidad y previsión. La plantilla recibió el aviso apenas 15 días antes del cese, derivando en un ERE por fuerza mayor presentado por la concesionaria. “Falamos de persoas que levan décadas traballando para o Concello, algunhas delas máis de 30 anos, e que hoxe se atopan na rúa, sen información e sen negociación. Tamén sen cobrar aínda a liquidación correspondente ao seu despido”, denuncia Méndez, poniendo el foco en el limbo económico en el que se encuentran las familias afectadas.

Desde el PP alertan de la especial vulnerabilidad del colectivo debido a su edad, lo que dificulta su reingreso en el mercado laboral tras una vida dedicada al servicio público. Por ello, instan al alcalde a buscar fórmulas de integración, sugiriendo que la solución es viable si hay voluntad política: “Non é o mesmo perder o emprego con 30 anos que facelo con máis de 50 e despois de toda unha vida laboral vinculada a un servizo público. Polo que lle esiximos ao alcalde responsabilidade política. Dos nove traballadores, tres deles están a piques de xubilarse, polo que entendemos que non é tan complicado buscar alternativas para os outros seis”.

La formación popular recuerda que esta situación no es sobrevenida, sino consecuencia directa de una decisión política sobre la que ya habían alertado en plenos y juntas de área. “Dixemos por activa e por pasiva que eliminar a ORA sen un plan alternativo ía converter o tráfico nun caos e ía deixar a xente sen traballo. Por desgraza, o que era unha advertencia converteuse nunha realidade”, lamenta la portavoz.

Para el PP, el conflicto de la ORA es el último ejemplo del modus operandi del actual gobierno local, al que acusan de actuar mediante “improvisación, anuncios sen planificación e ausencia total de políticas centradas nas persoas”.