Santiago Barreiros, fotógrafo de Ourense: cien retratos en blanco y negro
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
El fotográfo ourensano Santiago Barreiros inauguró la exposición retrospectiva “Read me”
La exposición fotográfica “Read me” del artista visual ourensano Santiago Barreiros fue inaugurada ayer a las 20,00 horas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.
La ambiciosa muestra retrospectiva ofrece un recorrido por cinco décadas de trayectoria de Barreiros, desde los años 70 hasta la actualidad. La exposición, que durará hasta el 5 de abril, se encuentra articulada íntegramente alrededor del retrato en blanco y negro, género que Barreiros define como uno de los más complejos. Según el artista, el éxito de un retrato no depende únicamente de la habilidad técnica, sino de la interacción y la empatía con el fotografiado para lograr captar el gesto que realmente define a la persona.
Además del retrato coreografiado, Barreiros opta por la fotografía de calle, a la que considera “el estudio más grande que existe”, buscando siempre captar situaciones espontáneas y gestos auténticos. Esta retrospectiva no es solo una exhibición, sino un testimonio histórico de Ourense y del ojo de un artista local que ha dedicado medio siglo a capturar la esencia humana.
