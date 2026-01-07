Las sonrisas de los niños marcan el día de Reyes

Ourense vivió el Día de Reyes con un ambiente festivo y cercano, marcado por la ilusión infantil, las tradiciones más dulces y la presencia de los Reyes Magos, tanto en forma de regalos en las casas como en diferenes lugares. Desde primera hora, las calles de la ciudad se llenaron de niños estrenando juguetes ajenos al frío, una imagen emblemática cada vez menos común debido a la tecnología.

Mientras tanto, los adultos apuraban las últimas compras del día. Las confiterías y pastelerías de la ciudad registraron colas durante buena parte de la mañana para hacerse con el imprescindible roscón de Reyes. Con nata, crema o trufa, y con o sin sorpresa, el dulce volvió a convertirse en protagonista de las sobremesas familiares, manteniendo una tradición que se resiste a perder fuerza con el paso de los años.

Roscones de Reyes en Confitería Miguel. | Xesús Fariñas

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue, como es habitual, la visita de los Reyes Magos al CHUO. Allí repartieron sonrisas y palabras de ánimo a las personas ingresadas en el hosital, llevando la magia de este día también a quienes no pudieron celebrarlo en casa.

La jornada de Sus Majestades concluyó en Amoeiro, el último de los concellos de la provincia incluido en su recorrido. Allí, los Reyes se despidieron visitando a los niños, que tuvieron la oportunidad de contarles en persona si estaban contentos con los regalos recibidos. Un cierre sencillo y cercano para un Día de Reyes que volvió a llenar Ourense de ilusión, tradición y pequeños gestos compartidos.

Los Reyes Magos visitan Amoeiro. | José Paz

La jornada dejó imágenes de calles llenas de vida, escaparates aún iluminados y familias reunidas, confirmando que en Ourense la magia del día de Reyes sigue muy presente, generación tras generación, en los corazones de sus ciudadanos.