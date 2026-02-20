O tecido cultural, unido para este Ano Oteriano

FORMACIÓN PARA FAMILIAS ACOGEDORAS
Patricia Guerra, madre ourensana de acogida: “Nos aporta algo maravilloso”
IDENTIDADE DA GALICIA
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, anunciou onte que o vindeiro mércores, 25 de febreiro, manterá unha reunión de traballo coas principais institucións culturais de Galicia. O encontro terá como obxectivo avanzar de xeito conxunto no deseño da programación do Ano Oteriano, unha efeméride declarada por unanimidade no Parlamento de Galicia para conmemorar este 2026 o cincuenta aniversario do pasamento do intelectual ourensán Ramón Otero Pedrayo e o centenario da publicación dunha das súas obras de referencia, a Guía de Galicia.
Durante unha visita institucional á ede Fundación Otero Pedrayo no Pazo de Trasalba (Amoeiro), na que estivo acompañado polo secretario xeral da Lingua, Valentín García, e o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, o titular de Cultura subliñou a necesidade de que a homenaxe ao “Patriarca das Letras Galegas” conte coa máxima implicación institucional, cultural e social. Segundo explicou López Campos, a intención do Goberno galego é artellar unha programación transversal que recolla as iniciativas de todas as entidades do país para acadar a maior difusión posible sobre a relevancia do legado oteriano na identidade da Galicia contemporánea.
O responsable autonómico destacou a figura de Otero Pedrayo como un dos piares fundamentais do florecemento intelectual galego, lembrando a súa capacidade para vincular o galeguismo coa cultura universal. Na súa intervención, puxo en valor a polifacética traxectoria do autor, quen fora membro das Irmandades da Fala, un dos fundadores do Grupo Nós e o primeiro presidente da Editorial Galaxia, ademais de exercer como mestre, xeógrafo, novelista e político.
López Campos incidiu na relevancia de que esta efeméride non quede nunha mera lembranza estática, senón que sirva para “artellar entre todos unha programación que estará á altura de dignificalo aínda máis”. Neste sentido, o titular de Cultura subliñou que o propósito final de coordinar os esforzos de todas as institucións culturais o vindeiro 25 de febreiro é, en última instancia, “manter acesa a vixencia actual da súa importante herdanza” para a construción da Galicia moderna.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FORMACIÓN PARA FAMILIAS ACOGEDORAS
Patricia Guerra, madre ourensana de acogida: “Nos aporta algo maravilloso”
IDENTIDADE DA GALICIA
O tecido cultural, unido para este Ano Oteriano
"SIN IMPORTAR RAZA O ESPECIE"
Los therians llegan a Ourense: la nueva y desconcertante tribu urbana organiza una quedada en San Lázaro