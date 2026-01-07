"PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO"
Los trabajadores de Textil Lonia (STL) convocan dos nuevas jornadas de huelga, el 14 y 15
La asamblea de trabajadores de la empresa Sociedad Textil Lonia, con sede en Ourense, ha decidido convocar dos nuevas jornadas de huelga los próximos días 14 y 15 de enero, tras considerar insuficiente la propuesta presentada por la dirección en el marco de la negociación laboral.
Según informa la representación sindical, el personal secundó el pasado lunes día 5 una huelga de 24 horas —la primera tras los paros parciales realizados con anterioridad— durante la cual se llevaron a cabo movilizaciones frente a tiendas de las marcas Carolina Herrera y Purificación García en la ciudad. Estas acciones se produjeron después de que no se alcanzase un acuerdo en la última reunión negociadora.
Desde el comité y la CIG-Ourense señalan que la decisión fue adoptada en asamblea como respuesta a una propuesta empresarial que, a su juicio, “supón unha perda de poder adquisitivo para as persoas traballadoras e non dá resposta ás necesidades reais do cadro de persoal”. La central sindical detalla que la empresa planteó un plus de vinculación ligado a la antigüedad, que se traduciría en incrementos del salario base del 0,8% a los cinco años, del 1% a los diez, del 1,5% a los quince y del 2,5% a los veinte años en la empresa.
De acuerdo con estos cálculos, para las categorías más bajas los incrementos mensuales brutos oscilarían entre los 8,46 euros y los 26,46 euros, en función de la antigüedad. La secretaria comarcal de la CIG-Ourense, Xulia González, califica la propuesta como “un insulto” y afirma que “está moi afastada dunha proposta xusta e digna”, al tiempo que denuncia un “profundo malestar entre o cadro de persoal”.
La responsable sindical, que participa en la mesa de negociación, sostiene además que “non se pode falar de éxito empresarial mentres se precarizan as condicións laborais e se desprezan as reivindicacións básicas do colectivo”. Por el momento, la empresa no ha hecho pública una valoración sobre la convocatoria de las nuevas jornadas de huelga.
