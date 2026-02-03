Valcárcel vuelve a cargar contra la desidia de Vila

Xosé Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás volvió a cargar el pasado lunes contra Álvaro Vila en la sesión plenaria de Barbadás, reprochándole la “desidia” de su gestión que ha derivado en el bloqueo de fondos públicos vitales para Barbadás, Toén y Taboadela.

Este proyecto, que contaba con una inversión de 465.000 euros y el liderazgo de Barbadás junto a la participación de Toén, fue denegado la semana pasada debido a que el tercer municipio implicado, Taboadela, no presentó sus cuentas municipales

Durante el pleno municipal, el alcalde Xosé Carlos Valcárcel informó a los grupos sobre la situación y el escrito remitido a la Consellería de Emprego. El regidor lamentó profundamente que un error administrativo ajeno bloquee una iniciativa vital para el empleo local. “Perdemos 24 postos de traballo durante 1 ano en áreas tan importantes como os servizos sociosanitarios e a prevención de incendios pola incapacidade dunha das partes beneficiarias”, explicó Valcárcel.

el concello de barbadás lamenta perder 24 empleos y solicita que se admita el proyecto fuera de plazo para salvarlo

La reclamación insta a la administración autonómica a admitir el proyecto si Taboadela subsana el error en los próximos días, aunque sea fuera de plazo. El alcalde se mostró contundente respecto a la negligencia del municipio vecino, asegurando que “a poboación de Barbadás estase vendo prexudicada porque o goberno local de Taboadela non foi quen de cumprir os requisitos da convocatoria da Xunta”.

Finalmente, Xosé Carlos Valcárcel solicitó que, si la cancelación se mantiene, se priorice este proyecto en la próxima convocatoria, “dado que o Concello de Barbadás sofre as consecuencias do incumprimento dun terceiro concello do que somos totalmente alleos”